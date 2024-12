Cerca de cien voluntarios acuden este viernes al punto habilitado por la Generalitat para ayudar en municipios afectados

Las tareas de este viernes se centran en Paiporta, Picanya y Benetusser

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de cien personas se han sumado este viernes, festivo por el Día de la Constitución, a los dispositivos movilizados por la Generalitat y la Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana para desplazarse a los municipios de Valencia afectados por la dana, según han informado fuentes de la administración.

La cifra no alcanza las previsiones iniciales de sumar 500 personas al día durante el puente de diciembre, ya que se había activado un dispositivo específico ante el posible incremento de voluntarios desde el viernes al domingo, entre las 8.30 y las 16.30 horas. La Ciutat de les Arts i les Ciències es el centro de coordinación desde donde parten los autobuses habilitados.

En esta jornada de viernes festivo, los voluntarios participantes han atendido las necesidades de Paiporta, Picanya y Benetusser. Las tareas abarcan tanto la limpieza como la clasificación y distribución de alimentos y otros materiales. Los participantes, al inscribirse, pueden indicar sus preferencias de tareas.

La Generalitat ha pedido a voluntarios y vecinos que respeten las recomendaciones sanitarias y de seguridad, además de evitar el acceso a los aparcamientos subterráneos y sótanos en los que no se hayan finalizado las tareas de limpieza y extracción de lodos.

Entre las recomendaciones sanitarias relativas a la calidad del aire, piden la no participación en labores de limpieza de la población vulnerable: niños, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o agudas. También se recomienda el uso de mascarilla FFP2 para realizar tareas de limpieza u otras labores al aire libre en condiciones seguras.

Sobre las medidas contra la leptospirosis, se aconseja usar de botas de agua o zapato cerrado impermeable, ropa que cubra brazos y piernas y guantes impermeables en las labores de limpieza. Además, las heridas, cortes o rasguños deben cubrirse con apósitos/vendajes impermeables; y no se deben consumir alimentos expuestos a roedores o agua contaminada.

En relación a las medidas relativas a la higiene y profilaxis, no se deben manipular cadáveres de animales, sino que se debe notificar a las autoridades para su retirada. Se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua limpia y jabón; no usar electricidad si hay agua en el suelo; no usar generadores portátiles o motores en recintos cerrados o con poca ventilación; y extremar la precaución al manipular residuos que puedan contener productos químicos.