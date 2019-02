La chef Begoña Rodrigo insta a aprovechar la "visibilidad" de los cocineros para concienciar sobre los más necesitados

Actualizado 22/02/2019 14:15:25 CET

Cocina 400 raciones para el menú de mediodía de Casa Caridad Valencia dentro de la campaña 'Vecinos Solidarios'

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La chef valenciana Begoña Rodrigo, ganadora de la primera edición de Top Chef y responsable de los restaurantes La Salita y Nómada, ha instado este viernes a aprovechar la "visibilidad" que en la actualidad tienen muchos cocineros para concienciar en favor de los más necesitados y promover actuaciones solidarias.

Rodrigo se ha pronunciado de este modo en la cocina de Casa Caridad Valencia, en la que esta jornada ha estado trabajando para preparar de manera altruista los 400 menús que se pondrán a disposición de sus usuarios para comer y de este modo, aportar su "granito de arena".

La colaboración de esta chef con la Asociación Valenciana de Caridad se enmarca en la campaña de esta entidad 'Vecinos Solidarios'. Begoña Rodrigo ha comenzado a trabajar en la preparación del menú de este viernes en Casa Caridad a las 7.00 horas junto a su hermana y el personal que habitualmente forma parte de esta cocina y de su comedor social.

"Los cocineros tenemos ahora una visibilidad que antes no existía y esperamos que de esa manera haya más gente que se conciencie y que sepa que hay un problema social que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros", ha señalado la cocinera.

Begoña Rodrigo ha considerado que "en la popularidad hay muchas cosas negativas" pero ha destacado que "entre las positivas" están "oportunidades como esta" de "venir a Casa Caridad y hacer la comida de un día". Ha agregado que esta experiencia es "personalmente muy gratificante" y ha invitado a ayudar a quienes se tiene "más cerca".

"Hay que ser más solidario con lo que tienes más cerca. Se va a Asia o a África a ayudar pero a lo mejor a la vuelta de la esquina tienes a alguien que tiene muchísimos problemas. Hay que ser más consciente de esto", ha subrayado en este sentido.

La chef ha comentado que "hay muchísima más gente buena que mala en el mundo" y ha lamentado que sean "los malos" quienes "hacen mucho ruido", tras lo que ha insistido en la necesidad de "concienciar, entre todos un poquito" para ayudar a las personas que más lo necesitan.

Respecto a su experiencia en Casa Caridad Valencia y la labor que desarrolla esta institución ha afirmado que tanto ella como el resto de su equipo están "muy concienciados con esta causa" y que llevan "tiempo trabajando con ellos". Rodrigo ha manifestado que esta es "una casa de la caridad, de refugiados".

"Hay refugiados de todo tipo, refugiados políticos y gente que en un momento tenía una vida bien y normal y que de repente se ha encontrado en la calle y necesita que se le ayude", ha subrayado la chef valenciana.

Igualmente, ha valorado la tarea que cada día lleva a cabo en la cocina de Casa Caridad Valencia el personal que trabaja en ella. "Nosotros solamente ayudamos un poco. El trabajo lo hacen todos los días aquí en cocina, que dan de comer a 400 o a los que vengan", ha dicho.

La cocinera ha detallado que ha preparado para los usuarios del comedor social de esta entidad "un menú que tiene de primero una ensalada con legumbres, con lentejas, yogur, mostaza y pasas", una combinación que ha definido como "muy nutritiva". Asimismo, forman parte de este menú pollo al horno con arroz y salsa de cacahuete, unas "patatas con revuelto de verduras y atún", un postre lácteo y fruta.

"ADAPTADO A TODOS"

Rodrigo ha indicado que este es un menú "fácil", "muy equilibrado" y "adaptado a todos" los usuarios del comedor social que ha confeccionado y elaborado a partir de los alimentos que había en la despensa de Casa Caridad Valencia. A este respecto, ha comentado que en este caso no funciona confeccionar un menú previo y venir a prepararlo sino que se debe saber primero los ingredientes con que se cuenta y tener presente que hay comensales muy diversos.

"Vinimos aquí, vimos el almacén, lo que tenían, lo que les daban con donaciones y a partir de ahí ejecutamos un menú que fuera, sobre todo, proteínico y nutritivo y que estuviera bien equilibrado y adaptado para todo tipo de gente", dado que en este caso "hay musulmanes, gente vegetariana y gente que no come de todo", ha explicado.

Asimismo, la chef ha apuntado que además de tener en cuenta estas circunstancias, también se pensó "siempre" en aprovechar todos los alimentos. "Aquí llegan unas donaciones y no se puede tirar el dinero a la basura. Tenemos que aprovecharlo todo y, sobre todo, procurar que no haya mermas, cosas que luego no se pueden aprovechar para nada", ha expuesto.

Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Caridad, Luis Miralles, ha señalado que para esta entidad es "un orgullo y una satisfacción" contar este viernes dentro de la campaña 'Vecinos Solidarios' con "personas del prestigio y la calidad de Begoña Rodrigo, cocinando para 400 personas".

ALEGRÍA Y TRISTEZA

"La alegría es que tenemos a Begoña y la tristeza, que tenemos a 400 personas en este comedor", ha afirmado Miralles, que ha resaltado que el número de usuarios "ha ido aumentando considerablemente desde enero de 2018 todos los meses". "Estamos llegando a unas cifras que son muy importantes. Si esas cifras aumentan superarán nuestra capacidad y tendremos que tomar medidas especiales", ha asegurado.

El presidente de Casa Caridad ha valorado la ayuda que esta institución presta a todos los que se acercan a ella solicitándola, así como la que desempeñan otras entidades como Cruz Roja, Cáritas, Puchero Solidario y vecinos.

"La gente de València es solidaria, los vecinos de València son solidarios y una muestra de ello es la presencia hoy en nuestro comedor de Begoña, que desde las 7.00 horas ha estado en nuestras cocinas preparando la comida para todos los usuarios", ha insistido.

Luis Miralles ha agradecido la "generosidad" de los valencianos que donan a Casa Caridad alimentos y ha reiterado que a partir de ellos la chef "ha elaborado el menú" de este viernes. Asimismo, ha confiado en que sigan sumándose a 'Vecinos Solidarios' "personas y personalidades de todas las profesiones, artes y facetas" para "que sepan lo que es Casa Caridad y nos ayuden a difundirlo".