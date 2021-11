El CIPF lidera una acción europea para desarrollar terapias basadas en la regulación de los niveles de proteínas

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) lidera un proyecto europeo para desarrollar nuevas terapias basadas en la regulación de los niveles de proteínas.

Se trata de una Acción COST de las 40 propuestas seleccionadas por el Programa de Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica en su última convocatoria. De las 40 nuevas acciones COST aprobadas, España ha conseguido coordinar siete de ellas, ocupando el primer lugar en el ranking de países, seguida de Francia (coordina 5 acciones COST) y Alemania (4).

La Acción COST'A sound of proteome for a sound body: targeting proteolysis for proteome remodeling (ProteoCure)', será financiada por la Unión Europea y reunirá a más de 200 expertos y expertas en el campo de la degradación de proteínas.

El CIPF es el coordinador científico, financiero y administrativo; por su parte, la investigadora del CIPF, Rosa Farràs, junto a Olivier Coux del Centro de Biología Celular de Montpellier (CNRS-CRBM) son los coordinadores científicos de la Acción.

ProteoCure está centrado en la investigación e innovación en el campo de la proteólisis (degradación de proteínas) con el fin de desarrollar terapias novedosas, específicas y eficientes. Las proteínas están implicadas en múltiples enfermedades humanas como cáncer, neurodegeneración, trastornos del desarrollo y del envejecimiento, enfermedades infecciosas, cardiovasculares, etc. La eliminación de proteínas deletéreas (nocivas) o la estabilización de las beneficiosas es una estrategia con enorme potencial terapéutico.

ProteoCure reunirá a más de 200 especialistas de más de 29 países europeos de los sectores académico, clínico e industrial interesados en desarrollar una red basada en el conocimiento que fomente la investigación en este campo.

Mediante actividades de desarrollo comunitario, fomento de sinergias y formación de la próxima generación de investigadores europeos, esta Acción permitirá el intercambio de conocimiento y el desarrollo de herramientas innovadoras, de forma que los descubrimientos se puedan aplicar a la clínica.

RED DE REFERENCIA

Los objetivos de ProteoCure son reforzar la comunicación y conexión entre los diferentes laboratorios participantes, promover la ciencia básica y su potencial traslacional, promover sinergias y convertirse en una red de referencia en el campo de la proteólisis en Europa.

"Tenemos cuatro grupos de trabajo dedicados al estudio de diferentes patologías y rutas de señalización celular, cribado para la identificación de moléculas con potencial terapéutico, desarrollo de proteólisis dirigida y un grupo dedicado a reforzar las sinergias y comunicación entre los académicos, el sistema de salud y la industria", señala Rosa Farràs.

"Todo esto nos permitirá facilitar la integración de los diferentes sectores dedicados a promover la salud con el fin de crear un entorno fértil para la traducción rápida de descubrimientos e ideas en terapias innovadoras", añade la investigadora.

Este mes de noviembre ha tenido lugar la primera reunión del comité de gestión de la acción para aprobar las solicitudes para participar en los diferentes grupos de trabajo e iniciar las actividades previstas en la Acción.

"Para el CIPF supone un reto muy importante liderar el proyecto ProteoCure en el que participan tantos laboratorios y entidades de referencia europeas y en cuyo seno se producirá un intercambio de conocimiento y tecnologías muy enriquecedor", ha subrayado Rosa Farràs.

COST (Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología) es una red formada por los países de la Unión Europea para la coordinación de actividades de investigación con el objetivo de fortalecer la investigación científica y técnica en Europa, mediante la financiación de redes que favorecen la cooperación y la interacción entre investigadores e investigadoras de Europa.