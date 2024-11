Los colegios de la ciudad de València reanudarán las clases este martes si no hay restricciones de movilidad ni alertas

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los colegios de la ciudad de València reanudarán las clases "previsiblemente" este martes, a excepción de los de las tres pedanías de este término municipal afectadas por la DANA, las de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo, siempre que no se activen alertas meteorológicas o que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) notifique "alguna restricción seria o significativa" en materia de movilidad.

De esta manera lo ha comunicado la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios este lunes tras la reunión de la Junta de Gobierno Local y el minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) celebrado a las puertas del consistorio.

La responsable municipal ha precisado que desde el Ayuntamiento están "testando" durante este lunes la situación de los accesos a la ciudad y los posibles "problemas" en materia de movilidad, así como la dotación de personal de cada centro educativo junto con la Dirección Territorial de Valencia.

Todo ello, ha apuntado, con el objetivo de que este martes los alumnos de la ciudad puedan acudir a los centros educativos, aunque ha admitido que habrá profesorado que no podrá acudir a su puesto porque "no todo" el personal docente de València reside en la propia ciudad.

No obstante, ha incidido en que realizar esta "evaluación" de la situación de la ciudad era "importante" para que el Ayuntamiento pudiera saber que, "al menos", el servicio se va a prestar "con normalidad" y que no se produzcan "situaciones extraordinarias que puedan existir de centros donde gran parte o un porcentaje demasiado elevado de la plantilla venga de otras poblaciones y no pudiera incorporarse".

De esta manera, los alumnos regresarán a las aulas el martes en toda la ciudad, excepto en las pedanías de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral, con "la excepción" del CEIP Castellar, donde "es posible" que durante este lunes se pueda acceder al centro y, con ello, "levantar la suspensión" para recuperar la actividad este martes.

"VARIACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN"

Por otro lado, Catalá ha expuesto las "varias razones" por las que el consistorio decidió suspender a última hora del domingo las clases de este lunes, pese a que en un primer momento se informó de que se reanudarían hoy.

La primera de ellas, ha asegurado, porque "a las 20.00 horas en la ciudad teníamos una alerta roja vigente, y a las 20.30 horas la alerta roja, en el seno de la reunión del Cecopi, pasó a naranja". Además, ha continuado, "la previsión era que saliéramos de alerta roja a las 23.00 horas, pero, de repente, pasamos a alerta naranja a las 23.30 horas y acabamos una hora después en alerta verde". "Todo esto, con información oficial de Aemet", ha apuntado.

Así, ha argumentado que fruto de esta "variación permanente" de información y de alertas meteorológicas el consistorio optó por suspender las clases para este lunes, a lo que se suma "la decisión de la Generalitat en torno a las nueve de la noche de restricciones en el tema de los desplazamientos".