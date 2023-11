Comienzan la señalización y los trabajos previos para reformar la calle Colón de València: "Estará antes de Navidad"

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de València ha iniciado la señalización y los trabajos preparatorios para la remodelación de la calle Colón anunciada recientemente por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el edil titular de esta delegación municipal Jesús Carbonell.

La primera edil ha asegurado este lunes, preguntada por el inicio de esos trabajos, que la reforma de esta vía "estará antes de Navidad" concluida. "La calle Colón estará para este mes de diciembre", ha resaltado Catalá. Carbonell ha agregado que se está ahora con la "señalización" y "haciendo trabajos preparatorios".

El consistorio precisó el pasado viernes que ha dado luz verde a la remodelación del tráfico prevista tras disponer de los informes favorables de las secciones de Ordenación y Planificación viaria, Circulación y Señalización y señaló que "en breve podrán comenzar las obras".

Con las modificaciones programadas la calle Colón quedará con dos carriles de circulación para el tráfico motorizado y un carril bus, todos limitados a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. En la actualidad cuenta con un carril para el tráfico privado y dos para buses. Además, en esta calle habrá dos paradas de taxi, dado que se habilitará una nueva entre las calles Pizarro y Pascual y Genís.

La reorganización apuesta también por la llegada al centro de más líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Así, hasta 7 líneas de la compañía volverán al centro de la ciudad a partir de diciembre. Se trata de las líneas 4, 11, 16, 26, 31, 32 y 70.

Preguntada durante la presentación de la campaña de Navidad por si las obras de reforma en la calle Colón comenzarán esta semana y por si estarán concluidas antes de esas fiestas navideñas, la alcaldesa ha indicado que espera que sea así.

"Espero que sí. La calle Colón estará para este mes de diciembre", ha expuesto la primera edil, que ha precisado que estos trabajos arrancarán terminados los de la calle San Vicente. "Hay una cuestión que siempre hemos vinculado a los cambios de la calle Colón que es terminar las obras de San Vicente", ha dicho.

"Terminadas las obras de San Vicente, podremos ya reorganizar las líneas de la EMT y poner en marcha Colón. Yo creo que estará para antes de Navidad", ha insistido María José Catalá. El edil de Movilidad y también presidente de la Empresa Municipal de Transportes ha asegurado que será así.

Respecto al arranque de los trabajos en Colón, la alcaldesa ha precisado que se está "en la señalización". "Exacto, en la señalización y haciendo trabajos preparatorios", ha apostillado Jesús Carbonell, que ha señalado que comentado que "se hará al mismo tiempo todo": "la entrada a la calle Colón y el cambio de las líneas de la EMT".

PARALIZACIÓN CAUTELAR

Desde la oposición en el consistorio, la portavoz de Compromís, Papi Robles, y el edil de este grupo Giuseppe Grezzi han considerado que "ante la falta de informes de la Comisión de Patrimonio sobre la actuación global que pretende llevar a cabo Catalá para aumentar el espacio del vehículo privado en el centro" no se entiende "otra medida que no sea la paralización cautelar de estos planes" desde esa comisión.

Compromís ha pedido al concejal de Urbanismo, Juan Giner, y a la presidencia de la Comisión de Patrimonio, pronunciamiento preceptivo sobre la afección a todos los monumentos declarados BIC "afectados por el aumento de tráfico en el centro" a partir de "la remodelación de la calle Colón".

"A la vista de los únicos informes existentes en los expedientes de las actuaciones implicadas en la actuación, todo apunta a que Carbonell no ha informado a la comisión --de Patrimonio-- del alcance de la afección de su actuación. Y esta parece no haberse dado cuenta de ello y no ha informado al respecto", ha añadido Grezzi. "No obra ningún informe de Patrimonio que contemple las consecuencias de la actuación global y se ignora la afección a múltiples BICS que se verán afectados por el aumento de tráfico", ha insistido, a la vez que ha criticado que no se haya pedido "ninguna simulación" de tráfico.

Por su lado, la edil socialista María Pérez ha censurado que la alcaldesa "sigue sin justificar la remodelación de las líneas de autobús" por el centro "en contra de los técnicos". "Catalá no ha justificado por qué mantiene la remodelación de líneas en contra de los criterios técnicos, que advierten sobre los riesgos de hacer pasar ese tráfico por la calle de la Paz por el flujo peatonal y por San Vicente por las canalizaciones del Ciclo Integral del Agua", ha expuesto. .

Pérez ha dicho que la primera edil "debe explicar a la ciudadanía, con transparencia, cómo va a acometer la reforma de líneas de la EMT desatendiendo a todos los criterios técnicos y los informes que dicen que en la calle de la Paz se necesitaban dos carriles para que pasen los autobuses con seguridad y llevar a cabo una remodelación de la calzada que ascendería a más de 400.000 euros" por "un pavimento recién instalado" y ante el "aumento de paso de vehículos pesados".

"Su estrategia de prueba error es temeraria y va a salir muy cara a la ciudad", ha añadido, además de considerar que es "inaceptable" que se vayan "improvisando y modificando decisiones sobre la marcha para tapar que" el gobierno local de PP y Vox "no tiene proyecto ni capacidad para tomar decisiones solventes".

CICLO INTEGRAL

Pérez ha comentado que los técnicos del Ciclo Integral del Agua han informado de que "no ven conveniente el paso de autobuses por la calle San Vicente" porque "la nueva tubería de abastecimiento de agua potable instalada es muy superficial para poder pasar por encima de los restos de la muralla descubiertos" y "el peso de los autobuses podría afectarle provocando daños o roturas".

"¿Qué informe técnico ha calculado el reparto de cargas del peso de los autobuses para afirmar que no van a afectar a la nueva tubería o a los restos de la propia muralla? ¿De qué manera va a asegurarse el concejal de que los autobuses no van a circular por la parte de la calzada que se encuentra encima de la tubería y la muralla?", ha preguntado la edil socialista.

Asimismo, ha dicho que "no se puede poner en riesgo el abastecimiento de agua potable en el centro histórico, ni el patrimonio histórico por capricho de Catalá sin ningún informe técnico que contradiga lo recogido en el informe del Ciclo Integral del Agua para San Vicente o los de EMT o Movilidad para la Paz".