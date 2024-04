La Comisión Cívica por la Memoria reclama un memorial "digno" para los 2.238 fusilados en el Terrer de Paterna

El PSPV denuncia que la "falsa ley de concordia" es "un paso atrás en términos democráticos": "Vuelve a fusilar la memoria de este país"

La Comisión Cívica por la Memoria, la Dignidad y los Valores Constitucionales ha reclamado un memorial "digno" para las 2.238 personas fusiladas durante el franquismo en el Terrer de Paterna y posteriormente enterradas en fosas comunes del cementerio del municipio y ha lamentado "estado lamentable" en el que se encuentra el que fuera nombrado el primer Lugar de la Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana.

Durante un acto celebrado este domingo con motivo del 93º aniversario de la proclamación de la Segunda República, bajo el lema 'Frente a las amenazas del PPVox. Por un memorial digno en el Terrer', decenas de personas se han reunido ante el Paredón de España para homenajear a los republicanos y los represaliados por la dictadura.

El presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana y uno de los promotores de la Comisión Cívica de la Memoria, la Dignidad y por los Valores Constitucionales, Matías Alonso, ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la comisión --creada el pasado mes de marzo-- ha decidido celebrar su primer acto "reivindicativo y frontal" en "el segundo lugar de España donde más personas fueron fusiladas en la posguerra, no en la guerra: 2.238 personas, la última de ellas en noviembre de 1956".

Alonso ha resaltado que en el Terrer hay un proyecto "en marcha" para "limpiarlo, ponerlo en valor arqueológico y después construir un memorial digno, que es lo que merecen aquellas víctimas". "Pero, si esa ley --el proyecto de ley de 'concordia' registrado por PP y Vox-- se promulga y la Generalitat Valenciana deja automáticamente de apoyar proyectos que no tengan que ver con exhumaciones, este lugar se quedará así, lleno de escombros, casi hecho desaparecer y, por tanto, en peligro".

Entre los asistentes, Manuel Ramos, hijo de un republicano, ha subrayado que a su padre lo mataron por "estar en el frente luchando contra los nacionales". "Con los años me enteré que mi padre había fallecido, pero no era verdad, lo habían fusilado", ha recalcado, y ha continuado: "A mi madre, por ser mujer de un republicano, le quitaron la casa dónde vivíamos y para poder vivir tuvo que ir a casa de su madre, pero tenía tan poca cosa que nos tuvimos que volver a València para no quitarle la comida de la boca".

Ramos ha contado que, posteriormente, su madre alquiló un cuarto en València, pero "los nacionales se enteraron" de que vivían allí y los "cogieron". Tras el ingreso en prisión de su madre, Miguel fue internado en el reformatorio de San Francisco Javier, que "después pasó a ser el colegio de San Francisco Javier". Por todo ello, "cogió mucho odio" a Franco y, cuando murió, se fue con su familia y un Seat 600 a "verlo muerto", pues no quería que "se lo contaran". "Estuve diez horas y media en la cola, con mi mujer y mis hijos, pero lo vi tan poca cosa, que no dije nada", ha concluido.

LEY DE 'CONCORDIA', "UN PASO ATRÁS EN TÉRMINOS DEMOCRÁTICOS"

Al acto de homenaje en el Terrer de Paterna han asistido diversos dirigentes socialistas. Entre ellos, el secretario general del PSPV en la provincia de Valencia y portavoz socialista de la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha criticado, en declaraciones a Europa Press TV, la "falsa ley de concordia", puesto que pretende "reescribir la historia, dignificar la dictadura franquista y desmemoriar a la gente que murió, por ejemplo, en el muro de Paterna, asesinada y fusilada".

Bielsa ha señalado que "el PP es rehén de la ultraderecha de Vox" con la propuesta de ley presentada en Les Corts que "quiere dividir a la sociedad y dignificar la dictadura". "Los socialistas van a estar en contra del sectarismo y el fanatismo que pretende instaurar el PP en las instituciones valencianas", ha subrayado.

"Hay cosas mucho más importantes para la sociedad en materia de educación, sanidad, justicia social, igualdad o violencia de género, antes que intentar reescribir nuestra historia con leyes falsas de concordia que deshacen el camino que hemos recorrido en materia de memoria y de dignidad", ha defendido.

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha matizado, en alusión al proyecto de ley de 'concordia' registrado por PP y Vox, que el acto de este año tiene "un significado relevante" por "el atentado directo por parte de Carlos Mazón y del Partido Popular a la memoria de las víctimas".

"Es un intento del PP de dignificar el franquismo y hacerlo un régimen cuestionable", ha indicado, al tiempo que resaltado que es "un paso atrás en términos democráticos". Por esta causa, ha recalcado, ante los micrófonos de Europa Press TV, que los socialistas han ido a Paterna "para dignificar la memoria de las personas que lucharon por la democracia y las libertades".

"Somos los herederos de esa España de libertad, igualdad y futuro, y lo que vamos a hacer desde el Partido Socialista es combatir con todas las armas democráticas este intento de hacer una España del pasado y una Comunitat Valenciana del pasado", ha manifestado.

"FUSILAR LA MEMORIA DE ESTE PAÍS"

Finalmente, el embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ximo Puig, ha censurado que intentar "dar carpetazo" y "reescribir la historia" es, "de alguna manera, volver a intentar fusilar la memoria de este país y las ideas que defendieron --los republicanos--, que hoy están en la Constitución". "Me parece terrible que se inicie un viaje hegemonizado por la extrema derecha al peor de los pasados", ha expresado.

"En un momento como el actual es fundamental defender la memoria y, sobre todo, la dignidad de esas personas que fueron fusiladas simplemente por tener unas ideas que tenían que ver con la democracia, la convivencia, los mejores valores del humanismo", ha reivindicado, y ha añadido: "Y fueron fusiladas después de una guerra propiciada por un golpe de Estado. Y esa es la historia, la realidad de la historia".

En esta línea, ha resaltado que el proyecto de ley de 'concordia' "desnaturaliza el propio valor de la palabra concordia". "La concordia es entender la diversidad, la pluralidad y sumar voluntades", ha sostenido, mientras que ha asegurado que "destruir la concordia es el objetivo de esa ley". "Una ley hegemonizada por la extrema derecha y que, desgraciadamente, la derecha democrática le da cobertura", ha reprochado, y ha criticado que "hegemonizar un gobierno por la extrema derecha, situar la extrema derecha en el gobierno, es una muy mala idea que tiene consecuencias muy negativas para la convivencia".