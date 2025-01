Comités Locales de Emergencia tras la dana defienden su derecho a participar en la reconstrucción: "Somos protagonistas"

Sostienen que no pretenden ser "correa de transmisión de ninguna organización política" y abogan por construir "una voz propia"

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción tras la dana reivindican su derecho a tener voz en la reconstrucción de sus municipios: "Tenemos que ser los protagonistas", han aseverado, al tiempo que defienden que tienen "muchísima información que aportar".

Así lo han manifestado durante la rueda de prensa de presentación de la iniciativa de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción tras la dana, en la que han participado Ruth Mellado, del comité de Benetússer; Sandra Contreras del de Sot de Chera; Toni Valero del de Parque Alcosa (Alfafar); Empar Puchades del de València y Raúl Contreras en representación de la Xarxa de l'Economia Alternativa i Solidària del País Valencia (XEAS).

Estos comités locales --que ya han empezado a configurarse en municipios como Paiporta, Albal, Benetússer, Catarroja, Massanassa, el Parque Alcosa, Sot de Chera y València-- según ha explicado Mellado, nacen de la necesidad de crear espacios donde la ciudadanía afectada por la dana "tenga un poder de decisión a la hora de plantear cómo queremos que se reconstruyan nuestros pueblos y nuestras vidas".

"No queremos ser espectadores pasivos de esta reconstrucción. Queremos formar parte porque pensamos que tenemos muchísima información que aportar", ha afirmado al tiempo que ha incidido en que los habitantes de estos municipios son los que saben "cuáles son las necesidades".

Por ello, ha subrayado que la idea es que "todo el tejido social y económico de nuestros pueblos puedan decir qué necesita, cómo quiere que sea esa reconstrucción y coordinarse junto a las administraciones para llevarla adelante" además de "seguir atendiendo la situación de emergencia en la cual nos encontramos".

En este sentido, la representante del comité de Benetússer ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el contexto de "emergencia climática" en el que vivimos para "repensar cómo queremos que sea esa reconstrucción".

"No queremos reproducir el modelo que ya teníamos. Es necesario pensar y repensar qué cambio, tanto a nivel social como a nivel económico necesitamos, porque el que teníamos hasta ahora no ha funcionado y es evidente y no queremos quedarnos fuera de todo eso. Tenemos que ser los protagonistas de esta reconstrucción", ha enfatizado.

"DE ABAJO A ARRIBA"

Y, en este punto, ha insistido en que la reconstrucción tiene que ser de "abajo a arriba", ya que "no sirve que sean solo las administraciones las que actúen". "Sirve que escuchen nuestra voz y que nos dejen el espacio en el que han participado y trasladado nuestras demandas. Son demandas de dignidad y de supervivencia y no nos las pueden robar porque son nuestras, las vamos a vivir nosotros", ha recalcado.

En esta línea, Toni Valero, representante del comité del Parque Alcosa, ha señalado que la población ahora empieza a ser consciente de lo que ha ocurrido, a notar la ausencias de familiares, amigos y vecinos y ha darse cuenta de que, a pesar de lo que ha sucedido, la vida continúa fuera de estos municipios.

"La vida sigue, pero ya no va a ser la misma, no va a ser la misma, porque nos tienen que tener en cuenta a estas poblaciones. Porque ahogarnos ahora después de tres meses es no dejarnos participar", ha aseverado.

Asimismo, ha defendido que los comités de reconstrucción y emergencia pueden aportar dos cosas "fundamentales" para esta misión: por un lado, el conocimiento de las "particularidades" de cada municipio para saber en qué y de qué manera trabajar y, por otro lado, trabajar en la emergencia desde "lo cercano" y "con la capacidad de compartir recursos y experiencias".

No obstante, ha señalado que desde los comités locales se entiende que los ayuntamientos participen en estos organismos aunque afirma que este movimiento no pretende ser "correa de transmisión de ninguna organización política" ya que lo que buscan es construir "una voz propia" y "un discurso propio".

Y, en este punto, Empar Puchades, del comité de València, que incluye a las pedanías de La Torre, Honor de Alcedo y Castellar-Oliveral, ha destacado que lo que se pretende hacer es "política de base, la que mejora la vida de las personas".

"SACUDIR EL MODELO POLÍTICO"

"Queremos sacudir también el modelo político", ha indicado al tiempo que ha cuestionado "qué más tiene que pasar para que los gobernantes dejen su partidismo a un lado y estén trabajando y solucionando conjuntamente, todos a una, toda la problemática que tenemos encima".

En cuanto a los municipios del área metropolitana de València afectados por la dana, Puchades ha exigido que estos se entiendan como parte del "conjunto" de la ciudad y no como a pueblos separados.

Así, ha hecho hincapié en que l'Horta Sud lleva años afectada por "todas las infraestructuras que necesita la ciudad pero que las va llevando a la periferia" y ha asegurado que "el Plan Sur en cuanto a desarrollo y crecimiento de la ciudad de València sobre las tierras del sur, ha hecho aguas por todos lados".

"Ha llegado la hora de que ese modelo se repiense y se replantee porque hemos sufrido gravemente la barrancada precisamente por todas estas barreras que se han hecho en nuestro territorio. Necesitamos una planificación del territorio coherente y sensible que esté ajustada a las exigencias climáticas actuales", ha subrayado al tiempo que ha reivindicado: "No queremos volver a ser el vertedero de València".

Por otro lado, Sandra Contreras del comité de Sot de Chera ha explicado que este municipio en el que viven apenas 300 personas y que la dana devastó a su paso, ha encontrado en esta iniciativa de los comités de emergencia el "empuje" para trabajar de nuevo en su reconstrucción ya que antes de ello se tenía "un poco la sensación de parálisis porque todavía está todo como estaba".

"NECESIDAD IMPERIOSA DE VER CAMBIO"

"Estamos todos con una necesidad imperiosa de ver cambios, de ver que algo avanza y que podemos recuperar cierta normalidad", ha indicado Contreras y ha añadido: "La gente tiene que recuperar sus vidas ya que algunas personas han perdido todo, otras han perdido materiales, vidas y familiares".

Finalmente, Raúl Contreras portavoz de la XEAS ha indicado que esta organización está trabajando junto a esos comités de reconstrucción para aportar su conocimiento para que cuando empiecen a plantear su reconstrucción "puedan tener herramientas que sean adecuadas a la participación de la ciudadanía en la reconstrucción de su estructura y de su espacio económico".