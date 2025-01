Compromís advierte que el retraso en la tramitación de la consulta de lengua base provocará "caos" en admisión escolar

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha advertido que el retraso en la tramitación de la consulta por la lengua base a las familias --que han denominado como denominado "la consulta de persecución al valenciano en las escuelas e institutos"-- provocará "el caos en la admisión escolar".

Así lo ha apuntado el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, quien se ha reunido con representantes de la comunidad educativa y de entidades de defensa del valenciano para compartir estrategias y diferentes acciones que desde la coalición se están preparando en relación a la consulta, según ha indicado la coalición valencianista en un comunicado.

A la reunión han asistido representantes de la Confederación Gonzalo Anaya, FAMPA València, los sindicatos de la enseñanza STEPV, CCOO-PV y UGT-PV, la Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria, la Asociación de Directoras y Directores de Secundaria, Famílies pel Valencià, Escola Valenciana, ACPV, Plataforma per la Llengua, Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i la Societat Coral El Micalet.

En este contexto, Fullana ha afirmado que "es complicado discernir si el conseller de Educación, José Antonio Rovira, destaca más por su persecución al valenciano en la enseñanza o por su manifiesta incapacidad de gestión".

"En el tema de la consulta colisionan los dos temas: por un lado es una consulta para perseguir el valenciano; pero por otro, la incapacidad de gestión de Rovira en la tramitación de esta orden provocará un colapso burocrático de los centros educativos a las puertas del proceso de admisión", ha alertado.

En este sentido, ha señalado que Rovira anunció que la consulta a las familias estaría terminada a finales de enero, aunque ha agregado que, "tal como va el proceso de tramitación, los números no salen". "No tenemos ninguna constancia del obligado informe de Abogacía de la Generalitat, ni que se haya enviado el proyecto de orden al Consell Jurídic Consultiu para su estudio. Pasos fundamentales que evidencian que, una vez más, Rovira no se saca de los dedos la gestión e incluso la tramitación de barbaridades como es este referéndum para crispar, se le hace cuesta arriba", ha censurado.