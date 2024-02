Compromís afea al Consell el "desmantelamiento" de Edificant: "Cambian las promesas electorales por recortes brutales"

La coalición se suma a las concentraciones convocadas este martes para reclamar obras del plan de infraestructuras educativas

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís se suma a las concentraciones convocadas para este martes, 20 de febrero, en diversas poblaciones contra la revocación de las delegaciones de obras del Plan Edificant para construir y reformar centros educativos. La coalición acusa al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "incumplir" su compromiso electoral de completar el plan de actuaciones y le reprocha que "el 'Gobierno del Cambio' venía a esto, a cambiar las promesas electorales por recortes brutales en Educación".

Así lo ha manifestado este lunes el 'síndic' de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, después de que la Conselleria de Educación Rovira asegura que la Abogacía ve "ilegal" la ampliación del Plan Edificant firmada por el Botànic en funciones

Al respecto, Joan Baldoví ha aseverado: "En campaña electoral, Carlos Mazón dijo textualmente: 'mi compromiso de completar al 100% el programa Edificant de construcción de colegios para lo curso 2024/2025, donde estarán finalizadas de forma exprés todas las infraestructuras educativas que se necesitan en la Comunitat Valenciana".

"El 'Gobierno del Cambio' venía a esto, a cambiar las promesas electorales por recortes brutales en Educación, puesto que votaron en contra en Les Corts de nuestra propuesta de asegurar todas las actuaciones de Edificant planificadas. Sin olvidar que ha puesto como conseller del ramo a una persona sin escrúpulos que se preocupa más de que los valencianos y valencianas le pagamos comidas y cenas, que de garantizar infraestructuras educativas dignas al alumnado", ha dicho en referencia al conseller José Antonio Rovira.

"Dicen que no construirán esos centros porque hay un informe que dice que son ilegales esas delegaciones de Edificant. Lo decimos alto y claro: esto es mentira, ese informe no incluye la palabra ilegal en ninguna página y por eso los ayuntamientos han presentado las alegaciones pertinentes", ha afirmado Baldoví.

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha advertido de que "los ayuntamientos, el profesorado y las familias no se quedarán de brazos cruzados ante la profunda injusticia que comportan las notificaciones que han recibido por parte del conseller José Antonio Rovira expresando que la construcción de sus escuelas e institutos no es de interés público". "Lo que no es de interés público --ha continuado-- es que les bajen los impuestos a los ricos y recorten dinero para construir escuelas".

Compromís detalla que "las localidades afectadas por el recorte de presupuesto en la construcción de centros educativos de la Generalitat de PP y Vox son: Benicarló, Betxí y Borriol en las comarcas de Castelló; Quartell, Casinos, Albalat dels Sorells, Sagunt, Burjassot, Mislata y Senyera, en las comarcas de València; y Petrer y Villena en las comarcas de Alicante".

"Se trata de 15 actuaciones que ascienden a 63,5 millones de euros. El recorte de presupuesto de Mazón para el programa Edificant en 2024 es de 122 millones de euros", lamentan.

Fullana alerta de que "desgraciadamente los recortes no acaban aquí, los recortes en Edificant auspician la paralización de muchas otras delegaciones preparadas por el Gobierno de Botànic para que se ejecutaran entre 2024 y 2027". "Estamos hablando de que están en riesgo de no hacerse o sufrir graves retrasos 341 obras de escuelas en 178 municipios. De hecho, en las reuniones que están manteniendo muchas poblaciones con la Consellería ya les están diciendo que renuncien a los Edificant", ha insistido.

La coalición subraya que con el programa Edificant del Gobierno del Botànic "se multiplicó por 10 la ejecución de construcción de centros educativos y que con el programa se realizaron 521 grandes actuaciones, de las cuales 115 eran la construcción de centros educativos nuevos, además de centenares de mejoras menores", al tiempo que inciden en que . "ahora mismo hay muchas obras que dejó en marcha el anterior gobierno".

A las movilizaciones a las puertas de los primeros centros educativos afectados, que se han convocado para mañana, se suma una concentración conjunta, organizada por la Federación Gonzalo Anaya el próximo 27 de febrero ante el Palau de la Generalitat.

"RIESGO"

Compromís también ha activado el portal web 'Salvem Escoles' para que la ciudadanía consulte las obras de escuelas e institutos que "corren el riesgo de no construirse por parte del Gobierno de PP y Vox".

Desde Compromís aseguran que la lista de los "primeros" centros educativos de Edificant que "el PP y Vox quieren paralizar" son los siguientes: IES Ramón Cid de Benicarló, la actuación más cuantiosa, donde estaba prevista la demolición y construcción de nuevo con 19,6 millones de euros adjudicados para que tramite las obras el consistorio. IES Borriol (construcción del primer instituto en el pueblo. 10,8 millones de euros adjudicados); Escuela infantil Pequelar de Betxí (demolición y nueva construcción con 2,2 millones adjudicados); y CEIP Santa Ana de Quartell: ampliación y mejoras con 2,5 millones de euros adjudicados.

También aluden al CEIP La Pau de Casinos --mejoras por 213.000 euros--; Centro de FP Eduardo Merello del Puerto de Sagunt: reforma integral y ampliación con 13,5 millones de euros adjudicados; CEIP Fernando de los Ríos de Burjassot: mejoras por 2,3 millones de euros; .

CEIP El Castell de Albalat dels Sorells : mejoras por 1,2 millones de euros; En Mislata: CEIP Gregori Maians, mejoras por 702.000 euros; CEIP el Almassil 822.000 euros por mejoras; Centro FPA mejoras por 536.000 euros; IES El Molino, mejoras por 1,2 millones de euros; CEIP 9 d'Octubre de Senyera: mejoras por 817.000 euros; Escoleta Virgen del Remedio de Petrer (actuaciones por valor de 405.000 euros) y CEIP Príncipe don Juan Manuel de Villena: demolición y construcción de nuevo por 8,4 millones de euros.