Compromís celebra que Mesa de Les Corts "rectifique" y admita su pregunta a Mazón sobre "negligente gestión" de la dana

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha celebrado que la Mesa de Les Corts Valencianes "rectifique" y haya admitido la pregunta registrada por la coalición para la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de este jueves, en la que le interroga sobre "por qué se aferra al cargo y no ha dimitido después de su negligente gestión durante y después de la dana".

La Mesa de Les Corts había remitido un escrito este martes a Compromís en el que indicaba que debía reformular la pregunta a Mazón, "evitando la asociación de la posible 'negligente gestión'" con el número de fallecidos por la dana. Tenía de plazo para presentarla hasta este miércoles a las 09.30 horas.

Sin embargo, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado este miércoles, en declaraciones a los medios antes del inicio del pleno de Les Corts, que la Mesa del parlamento valenciano ha acordado aceptar la formulación de la pregunta de la coalición "en los términos en que estaba hecha" tras el recurso presentado por el grupo en el que alegaba que este acuerdo "no estaba fundamentado".

Así, ha recalcado que Compromís "no ha cambiado ni una coma" de su pregunta al jefe del Consell y ha insistido en que desde la coalición no van a "aceptar que este gobierno intente recortar la libertad de expresión de un grupo que viene respaldado, evidentemente, por cientos de miles de votos". "Celebramos que hayan rectificado y que finalmente esta pregunta se pueda formular como nosotros creíamos que se había de formular", ha señalado.

"LO ÚNICO QUE LE IMPORTA ES HACER RUIDO"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha criticado que a Compromís "lo único que le importe" sea "hacer ruido" como con esta cuestión de la formulación de la pregunta al 'president' de la Generalitat. "Es la primera vez que en la administración pública se presenta un recurso de reposición contra un inexistente acto administrativo", ha aseverado.

Así, ha apuntado que la Mesa de Les Corts "simplemente le ha notificado oralmente a Compromís y al señor Baldoví, como hace con todos los grupos parlamentarios, que, por favor, reformule una pregunta, como hace con todos los grupos y como ha hecho con Vox en varias ocasiones", ha reiterado.

Sin embargo, ha cuestionado que, tras ello, Compromís "presente contra una recomendación un recurso de reposición", algo que ha considerado "surrealista" y que la coalición hace para generar "ruido donde no lo hay". "No lo he visto nunca", ha afirmado.