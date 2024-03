Compromís denuncia a Catalá al Síndic de Greuges por "eliminar" la promoción de la igualdad en el trabajo

PSPV tiende la mano a la alcaldesa para "liberarse de la ultraderecha" y "no permitir el borrado de la mujer"



Compromís denunciará a la alcaldesa de València, María José Catalá, al Síndic de Greuges por "eliminar" del Ayuntamiento la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado laboral y ha presentado asimismo una moción para volver a cambiar los estatutos de la fundación València Activa València ya que el patronato, en su última sesión, suprimió este objetivo.

Así, lo ha anunciado la portavoz de Compromís por València, Papi Robles, que ha señalado que denunciarán a Catalá como presidenta del patronato porque este "hecho tan grave atenta contra los derechos de las mujeres justamente en un día tan significativo como es el 8M, Día internacional de la mujer".

En ese sentido, ha recalcado que este cambio en los estatutos se produjo con el "visto bueno de la alcaldesa, que delegó su voto a sus socios de Vox, y con los votos en contra de los sindicatos y la patronal", y también "se ha borrado el uso del lenguaje no sexista en el propio documento". "Esta vergonzosa modificación estatutaria demuestra que en el Ayuntamiento de València se ha impuesto claramente el negacionismo de la igualdad", ha recriminado.

"Yo no quiero fotos de Catalá en un día tan significativo como hoy, quiero acciones que luchen contra las brechas de género", ha exigido Robles. En ese sentido, ha cuestionado la garantía dada por la alcaldesa de que no se dará ni un paso atrás en materia de igualdad: "No dará ni un paso atrás porque ya lo ha hecho, ella era plenamente consciente de ese cambio normativo en contra de las mujeres y yo siempre confío en las acciones de las personas y no en las palabras".

Así, ha afirmado que la alcaldesa está "totalmente subyugada a los delirios" de Vox como ha demostrado "regalándole sus votos para que pare las políticas de género de esta ciudad" y en ese sentido ha lamentado que su gobierno "ha impedido asimismo que por primera vez en muchos años el Ayuntamiento de València apruebe una moción con motivo del 8M".

Del mismo modo, ha arremetido contra "la charanga" protagonizado por el segundo teniente de alcalde, edil de Empleo y portavoz de Vox, Juanma Badenas, que colgó un mensaje en redes sociales en el que se ve cómo los cuatro ediles de Vox celebran su "compromiso con España y la Constitución para que una moción progre, sectaria y discriminatoria como la del 8M no haya sido aprobada por primera vez en el Ayuntamiento de València" junto a un vídeo en el que se ve a estos concejales, en la plaza de la Virgen y junto a un hombre vestido de torero, cantando "que viva España".

"Esta gente me alucina que sean capaces de decir públicamente, eso. Este es el gobierno que tenemos, es el gobierno de Catalá porque Bádenas es su teniente de alcalde", ha recalcado Compromís, que ha lamentado la imagen que dan de València. "Dan vergüenza ajena", ha señalado.

ALCALDESA AMORDAZADA

Del mismo modo, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha lamentado que "por primera vez en nuestra historia el PP y Vox han bloqueado la posibilidad de poder tener un acuerdo de mínimos sobre la celebración de un día tan importante para las mujeres como es el 8M" y ha arremetido contra el cambio de estatutos de la fundación València Activa València.

"Vox está marcando la agenda al PP, tenemos una alcaldesa amordazada o simplemente colaboradora de las posiciones más extremistas de la ultraderecha de nuestra ciudad borrando por primera vez a la mujer del Ayuntamiento al negar las políticas que nos igualan a todas en un ámbito tan importante como es el ámbito laboral, lo que no pasaba ni en la época de Rita Barberá", ha criticado.

No obstante, ha tendido la mano al PP para que "se libere de la ultraderecha y vuelva a posiciones más centradas, más moderadas". "Aquí tiene un partido, el partido socialista, un partido de Estado para poder pactar cuestiones mínimas", le ha ofrecido a Catalá.

Así, ha defendido que esta oferta es "lo mejor" para la ciudad y para la propia alcaldesa porque ha señalado que Vox "se ha burlado abiertamente" de Catalá "cantando en una comparsa, en una caricatura grotesca de lo que es la ultraderecha en nuestra ciudad, celebrando el borrado de la mujer en el Ayuntamiento", ha señalado en referencia al vídeo de Bádenas.