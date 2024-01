Compromís denuncia la presencia de 50 negocios de apuestas cerca de centros educativos en Elche y Alicante

ALICANTE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado la presencia de más de 50 negocios de apuestas cerca de centros de enseñanza públicos y privados en las ciudades de Elche y Alicante. Además, la coalición ha presentado una web para que las asociaciones ciudadanas "puedan conocer el alcance del problema de ludopatía".

La página Escolesenjoc.compromis.net ha sido presentada este miércoles en las ciudades de Elche y Alicante con la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Aitana Mas, según ha indicado la coalición en un comunicado.

"Tiene como objetivo que las asociaciones ciudadanas puedan conocer el alcance del problema de ludopatía entre la juventud y los menores, así como si existen negocios de apuestas en los centros a los que acuden sus hijos e hijas y sus itinerarios urbanos. Está pensada para ser una herramienta de conexión entre ciudadanía e iniciativas de política útil", ha explicado Mas.

Asimismo, ha apuntado que la web es "un paso más" en la Iniciativa Legislativa Popular comenzada para "revertir los cambios introducidos recientemente por PP y Vox en Ley del Juego valenciana, que permiten acercar las casas de apuestas en los centros educativos".

"Esta ley se modifica cuando saben que uno de cada cuatro menores juegan en casas de apuestas de forma regular, según el propio Defensor del Menor. Sabemos también que el 80 por ciento de las personas que la padecen son menores de 30 años. Tenemos que alejar las casas de apuestas de nuestros hijos e hijas, no acercarlas", ha aseverado Mas.

Asimismo, ha señalado que la ludopatía es "una adicción de la que poca gente habla" y ha lamentado que "genera dramas en muchas familias y que supone una amenaza, especialmente para la juventud". "Para combatir esta problemática, el gobierno del Botànic hizo una Ley del Juego con participación ciudadana que establecía medidas de prevención contra la epidemia de la ludopatía que se extiende, sobre todo, por los barrios más populares y desfavorecidos", ha defendido.

Por su parte, el diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve ha criticado que la política de adicciones de la Generalitat anunciada hace cuatro semanas "no está publicada todavía". "Es solo un anuncio grandilocuente. Carlos Mazón tiene que detallar su estrategia sanitaria de cara a una adicción que no es una sustancia tóxica, que no huele, que no se ve, que se nutre de barrios donde los problemas socioeconómicos más presentes están. Observamos esta situación con preocupación, dado que el Consell de Mazón ha asumido todos los argumentos del lobby del juego", ha sostenido.

"SE CONCENTRAN EN BARRIOS POPULARES"

Además, la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante Sara Llobell ha criticado que en Alicante "existe el eje de la ludopatía", donde ha afirmado que hay locales de apuestas "próximos a centros privados de FP o centros públicos" y ha censurado que "la mayoría de los establecimientos se encuentran en los barrios populares y de clase trabajadora".

"El mapa hecho por Compromís permite dibujar un eje de la ludopatía --con 10 casas de apuestas-- que atraviesa desde la calle San Vicent a parque Lo Morant, los barrios de Carolines, Altozano-Lumiares y Lo Morant-San Nicolás de Bari. Este mismo eje, extiende sus tentáculos en los barrios de Garbinet, Pla o Los Ángeles. No es casual que esta ruta los barrios más necesitados", ha alertado Llobell.

En la misma línea, la portavoz de la coalición en Elche, Esther Díez, ha expresado que han detectado negocios de apuestas al casco urbano de Elche, "de los cuales prácticamente la mitad se concentran en barrios populares, de clase obrera y trabajadora".

"Encontramos centros educativos muy cerca de negocios de apuestas: IES SEVERO Ochoa, Victoria Kent, Misteri d'Elx, La Torreta, Nit de l'Albà o Carrús. Entre los centros privados y concertados, están Calasancio o Lope de Vega, además de centros privados de Formación Profesional distribuidos por el casco urbano", ha señalado.