Compromís destaca el trabajo de Montón y su "dignidad" al dimitir y pide a Casado que siga su camino

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha destacado el trabajo de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón tanto en el Gobierno como en la Generalitat y ha subrayado su "dignidad" al dimitir por la polémica sobre su máster, al tiempo que ha pedido al presidente del PP, Pablo Casado, "responsabilidad, como Montón, y que dimita también por la honorabilidad de las instituciones y de la política".

Así se ha pronunciado Ferri en declaraciones a los medios al ser preguntado por su valoración de la dimisión de Montón tras conocerse las presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

El responsable de Compromís ha destacado las políticas impulsadas por Montón como consellera de Sanidad y después como ministra, entre las que ha citado la reversión de la sanidad privatizada o las ayudas al copago.

"Ha tenido la dignidad de dimitir ante todo lo que ha pasado, eso no lo hace todo el mundo. Por ejemplo, todavía estamos esperando que el señor Casado dé las explicaciones que tiene que dar y asuma las responsabilidades", ha apuntado.

Todo esto demuestra, ha agregado Ferri, que "no todas las personas son iguales, no todos los grupos son iguales y el PP en este caso mantiene un silencio estrepitoso que demuestra que no aplica la misma vara de medir para todo el mundo".