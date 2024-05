Compromís dice que Rovira "okupa" una plaza de profesor sin tesis y este replica que no quiere una "fake" como Sánchez

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Gerard Fulllana ha criticado que el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), "okupa" una plaza de profesor universitario a pesar de no contar con un doctorado, mientras que el responsable de la política educativa del Consell le ha replicado que cuando consiguió su puesto en la Universidad de Alicante (UA) no era necesario.

"En estos años he podido hacer el doctorado, pero no quería hacerlo como Pedro Sánchez. He estado bastante más dedicado a la política que a otra cosa y no quería hacer un doctorado 'fake'. A lo mejor, cuando me jubile de este puesto, haré un doctorado", ha expuesto el conseller en la sesión de control en Les Corts tras las críticas de Fullana.

En su intervención, el portavoz de Educación de Compromís ha criticado que Rovira de "lecciones de cultura del esfuerzo" a "profesores, asociaciones de padres, alumnos y sindicatos" cuando "es profesor titular universitario y no tiene el título de doctor cuando es un requisito indispensable".

Además, ha subrayado que "no tiene artículos de investigación y en Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) es un perfecto desconocido", mientras "no hay ni un solo valenciano al que se le permita ser profesor universitario sin tener ese título".

"Aznar hizo una ley de universidades para que gente como usted pudiera dar el salto a la titulación universitaria. Han pasado 20 años y usted es un okupa en su plaza", ha espetado Fullana a Rovira.

En su réplica, el conseller ha asegurado que el diputado habla "desde el más profundo desconocimiento" porque, según ha explicado, pertenece a la categoría de profesor titular de escuela universitaria que se creó en los años 60 "cuando funcionaban las escuelas universitarias".

"Para conseguir tal plaza, en su momento no era necesario tener un doctorado", ha esgrimido, y ha remarcado que este puesto figura en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) como un cuerpo a extinguir porque "digamos que ha cambiado todo".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que es "funcionario de carrera con oposición" que obtuvo con sus "propios méritos". "Y mi padre era empleado de un banco, no me pudo ayudar. Y creo que esto que estoy diciendo en su pueblo, en su comarca y en su partido lo entienden perfectamente", ha recalcado a Fullana.

Y ha rematado retando al diputado de Compromís a denunciarlo "si tiene un problema". "Y le digo más: igual que usted cobro los trienios", ha zanjado.