Compromís escenifica la "presión" del turismo sobre los vecinos con una performance ante el Ayuntamiento

Rechaza como también hace el PSPV el plan de vivienda de Catalá por ser "fake" y una "farsa" que hace "refrito de políticas heredadas"

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha escenificado este martes, por medio de una performance hecha en la plaza del consistorio, la "presión" del turismo sobre los vecinos de la ciudad. Así, ha denunciado "la extinción del vecindario" por parte del "descontrol del turismo" y la proliferación de apartamentos turísticos y ha señalado que estas circunstancias llevan a los residentes habituales a "la expulsión" de sus barrios.

Concejales y miembros de esta formación política han recreado el salón de una casa, bajo el lema 'Vecindario en peligro de extinción' y rodeado con un cordón que mostraba los límites a los que se ven sometidos los domicilios particulares por esa "turistificación" que Compromís censura.

"El mensaje que queremos transmitir con esta performance es que la gente que vive en la ciudad se queda reducida a un pequeño rincón que queda como un parque temático, como una jaula" que es observaba "por los turistas que van pasando por delante para ver qué pasa y hacerse la foto", ha expuesto la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Así, ha expuesto que su formación reivindica que las viviendas de los valencianos "sean un espacio de vida y no un espectáculo para todo el mundo y un bien de especulación" y ha afirmado que simbolizar esa crítica "en la plaza del Ayuntamiento, con una presión turística del cien por cien", pretende darle "relevancia".

"Queremos ejemplificar la presión que tenemos los vecinos de València ante el turismo. Estamos en una situación en la que nuestras viviendas han dejado de ser un bien común al que hemos de tener acceso para pasar a ser un bien de especulación. Y padecemos presión por todos los apartamentos turísticos que no nos permiten vivir en esta ciudad como querríamos", ha agregado Robles.

La representante de Compromís ha apuntado que así se busca también trasladar "la falta de acceso a la vivienda" que se está dando en la capital valenciana, más cuando la alcaldesa, María José Catalá (PP), acaba de presentar su plan de vivienda y anunciar medidas para limitar los apartamentos turísticos, ha remarcado la edil.

Robles ha manifestado que a pesar de esos anuncios "grandilocuentes", la primera edil "mira a otro lado" mientras "tiene plagada toda Ciutat Vella de obras que son irregulares y que no está paralizando".

La performance llevada a cabo por Compromís forma parte de la campaña que ha lanzado a través de la web www.quenotetiren.com para que la ciudadanía denuncie apartamentos turísticos y obras irregulares de este tipo de establecimientos. Esta web ha registrado desde su puesta en marcha cerca de 2.000 denuncias vecinales correspondientes a apartamentos turísticos presuntamente ilegales y obras, ha resaltado Compromís, que está trasladando esas quejas al registro municipal "para que el Ayuntamiento active de forma urgente las inspecciones".

REGULARIZAR "DE FORMA EXPRÉS"

"No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante la grave situación que está sufriendo nuestra ciudad debido al turismo descontrolado. La vivienda se ha convertido en un lujo para los valencianos y en un bien de especulación para los inversores del norte de Europa. Los comercios y viviendas se convierten progresivamente en apartamentos turísticos con la complicidad de la alcaldesa", ha apostillado Robles.

Asimismo, ha manifestado que Catalá ha impulsado una moratoria de apartamentos turísticos "avisando previamente a los especuladores para que regularizaran de forma exprés los apartamentos que estaban construyendo de forma irregular".

"REFRITOS DE LA GESTIÓN DE RIBÓ"

La portavoz de Compromís ha afirmado que María José Catalá "está yendo a rebufo para poner en marcha medidas, obligada por las quejas que se están multiplicando en los barrios" y ha apuntado que "para salvar la cara o bien hace anuncios fake como el de su Plan de Vivienda o refritos de lo que ha heredado del gobierno --anterior-- de Joan Ribó (Compromís) como es el caso del PEC de Ciutat Vella".

Respecto a este último Robles ha expuesto que "lo que ha avanzado es, ni más ni menos que hacer permanente la limitación ya existente y que aprobó el gobierno anterior", sin "nada nuevo".

Sobre el Plan de Vivienda anunciado por Catalá este lunes, Papi Robles ha considerado que es una "farsa" y "sólo un refrito de las políticas heredadas de Joan Ribó a las que ha puesto el logo del PP". "Catalá no tiene más plan de vivienda que sacar a alquiler las 900 viviendas heredadas del gobierno anterior. El único anuncio que hace de cosecha propia es que intercambiará solares por vivienda y eso nos pone en alerta", para que "no sea un rescate encubierto de promotoras urbanísticas que no logran vender sus inmuebles", ha planteado.

"PLAN FAKE"

En la misma línea y también desde la oposición, el edil del PSPV Borja Sanjuán ha apuntado que el es un "plan fake" en el que la primera edil "sólo incorpora un 14% de vivienda nueva para los próximos años" porque "el 86% restante ya estaba construida, en obras o adjudicada en mayo de 2023". "Forma parte del legado que le dejó el gobierno progresista. De las 1.000 viviendas que ha anunciado, tan solo se puede atribuir a su gestión 69", ha añadido Sanjuán.

Igualmente, el edil ha expuesto que "contempla un proceso para entregar a las constructoras suelo municipal donde caben más de 400 viviendas públicas a cambio de que le ofrezcan al Ayuntamiento 75 cuando ya estén construidas". "En el plan de Catalá se incluyen, por ejemplo, las 131 viviendas compradas con el derecho de tanteo y retracto con el gobierno progresista.

Borja Sanjuán ha dicho que la alcaldesa, "debería avergonzarse porque lo que está proponiendo en su ambicioso plan de vivienda es construir menos de 20 viviendas al año". "Este plan fake viene a demostrar una incapacidad de gestión enorme", ha apostillado, a la vez que ha hablado de "privatización de suelo público" y ha advertido de un "descenso en la construcción de vivienda pública en los próximos años por parte de Aumsa".

"No podemos estar más en contra de la privatización de suelo público ni más en contra de este abandono de la compra de vivienda pública y de la construcción de vivienda pública", ha insistido el edil socialista.