Compromís exige que el Congreso investigue a Juan Carlos I y el PSPV pide no dividir España en una crisis

Cantó (Cs) recuerda que "paró" el 23F y lamenta que Felipe VI "no hiciera lo mismo cuando los vándalos quemaban calles" en Cataluña

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha defendido una propuesta urgente para que Les Corts apoye una investigación en el Congreso sobre la Casa Real y la fortuna de Juan Carlos I, tras el proceso de la Fiscalía suiza y las informaciones que apuntan a comisiones ilegales de países como Arabia Saudí. El PSPV ha avanzado que se abstendrá en la votación del jueves porque quiere que se centre solo en el rey emérito y porque "no sería bueno dividir a España" en medio de una crisis.

Unides Podem, tercer partido del gobierno valenciano, ha garantizado su apoyo ante "el que podría ser el mayor escándalo diplomático de la historia reciente" y toda la oposición se ha opuesto. El PP ve "moralina y actitudes fariseas", Vox "demagogia barata" y el síndic de Cs, Toni Cantó, ha rememorado lo que sintió el 23F para defender el papel de Juan Carlos I cuando "mandó parar a los malos", mientras esperaba que Felipe VI hubiera hecho lo mismo cuando "los vándalos quemaban las calles" en Cataluña en el referéndum de 2017.

La proposición no de ley (PNL) de Compromís habla de "presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real" y de la supuesta trama financiera 'off-shore' a la que apuntan Suiza e informaciones de medios internacionales. Pide apoyar una "amplia" comisión de investigación en el Congreso, algo que ya rechazó la Mesa de la Cámara Baja en base a un informe de los letrados, y destinar la herencia de Juan Carlos I a fortalecer sanidad, educación y servicios sociales, así como remitir una copia del acuerdo a la Zarzuela.

El PSPV ha presentado una enmienda, no aceptada por la coalición, en la que centra la petición en el rey emérito y muestra su preocupación por los presuntos fondos ilícitos. Los socialistas también querían mostrar su confianza en la justicia y el "deseo" de que los fondos se dediquen al Estado del Bienestar.

Durante el debate, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha sostenido que el rey emérito "se pensaba intocable y por eso hizo lo que hizo, con centenares de miles de euros presuntamente en B para financiar sus escapadas y caprichos y los de su familia". Y supuestamente lo hizo, ha recalcado, "en el peor momento de la crisis cuando su pueblo se quedaba sin trabajo, tiraban a la gente de sus casas y nuestros jóvenes se iban a trabajar adonde fuera".

Pero el problema, a su juicio, es que "no es solo el comportamiento de una persona, son décadas de mirar hacia otro lado por parte de los poderes públicos y de los medios de comunicación". "Hay que acabar con la impunidad", ha reivindicado. Ha recordado que una Nochebuena dijo que "nada que valga la pena se consigue sin renunciar" semanas después de presuntamente sacar dinero en B porque "tocaba comprar los regalos".

Ferri también ha lamentado que "en una democracia avanzada el Congreso haya vetado todas las propuestas" de investigación, como la de Unidas Podemos, y que Felipe VI "responda renunciando a su herencia tras aparecer como beneficiario de cuentas en paraísos fiscales, cuando no lo permite el Código Penal hasta que no muera el 'amo'" del dinero.

"No defiendo esto como republicano, sino como demócrata

y representante de una ciudadanía que merece saber la verdad y ser tratada como tal, no como súbditos", ha enfatizado, para remachar que "no hace falta ser republicano para creer en la decencia".

PSPV: "EL PSOE SIEMPRE HA SIDO REPUBLICANO"

Del PSPV, Manolo Mata ha reconocido que es "impresentable" que Juan Carlos I dijera que la justicia es igual para todos pero ha justificado su petición de hacer cambios en la petición, para lamentar que Compromís no lo acepte y que "no haya un pronunciamiento del parlamento valenciano". "No podemos huir de lo que está pasando, la gente habla de esto", ha subrayado.

Ha hecho hincapié en que "el PSOE no es sospechoso de tener las ideas que tiene: siempre ha sido republicano pero acepta las reglas del juego", poniendo como ejemplo la retirada de la avenida Juan Carlos I en la Vila Joiosa (Alicante). Ahora, ha advertido, "el riesgo está en que solo la Corona sea dueña de su destino", por lo que ha rechazado hacer "políticas diabólicas" con este tema en medio del coronavirus.

El síndic socialista ha bromeado, dirigiéndose al diputado de Compromís Josep Nadal, que sabe que a este "le gustaría que mañana hubiera un referéndum", pero ha remarcado que "no sería bueno dividir a un país en estas condiciones". "La monarquía es anacrónica, el derecho hereditario es anacrónico", ha insistido, porque "no ha habido ningún experimento que funcione: acaban cayendo todas".

Pero ha alertado que no se puede "pensar que la pureza y la diferencia es garantía de mayor estabilidad". "Tirar una bomba es muy fácil, el problema es que hacen falta miles de personas para desactivarla", ha ilustrado.

En su réplica, el portavoz de Compromís se ha mostrado "completamente de acuerdo" con la petición de cambiar Casa Real por rey emérito en la iniciativa, pero ha rechazado la enmienda por "borrar" la propuesta de una investigación "hasta el fondo" del asunto. Algo que, ha defendido, "sería bueno para la propia monarquía porque no tiene mayor enemigo que Juan Carlos I, que parece que sea el primer republicano".

Naiara Davó (Podem) ha coincidido en que "ese tiempo ha acabado" porque "la Casa Real más bien parece la de la real corrupción" tras Urdangarín, la infanta Cristina y Corinna. "Es la prueba de que los borbones utilizan España y la ponen de rodillas ante potencias que enseñan su peor cara en las guerras", ha denunciado, y ha exigido que la Comunitat apoye a "la nueva España democrática que dice 'basta'".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

De la oposición, el 'popular' Fernando Pastor ha asegurado que Compromís "pisotea sin rubor la Constitución saltándose la presunción de inocencia" y ha recordado cuando "atacaron sin pruebas" a representantes del anterior gobierno del PPCV como Lola Johnson o Trini Miró, absueltas de responsabilidad contable en la compra de Valmor por un euro.

También ha afeado a la coalición que pida investigaciones a la monarquía y niegue otras sobre centros de menores o ayudas a empresas del hermano del 'president', Ximo Puig (PSPV).

Toni Cantó (Cs) ha empezado su intervención recordando cuando le "sacaron a los 15 años del instituto a rastras" el 23F, cuando "unos energúmenos tiraban al suelo la democracia". "Mamá nos enchufó la tele y nos dijo que había tanques en Valencia, mientras papá quemaba documentaciones", ha rememorado en primera persona, para seguir afirmando que "fue nuestro rey quien paró el golpe y dio seguridad a los españoles".

Ha afirmado que la intención de Compromís es "atacar la Constitución del 78 para instaurar su república bananera en medio de la crisis más grave". "¿Miles de valencianos muertos, la economía por los suelos, sanitarios sin protección... y traen esto? Vergüenza, vivimos en una de las mejores monarquías del mundo y de las más austeras, precisamente". Y ha pedido al PSPV que "se alinee con ese Felipe González que pide presunción de inocencia".

En esta línea, el síndic 'naranja' ha prometido dejarse la piel para que "los populistas consentidos que se comportan como puritanos cursis no acaben con lo que costó tanto sudor, lágrimas y sangre". "La inmensa mayoría de españoles queremos seguir viendo a nuestro rey, cada vez que habla nos defiende a todos", ha manifestado, para zanjar: "Visca la Comunitat, viva España y viva el rey".

Y de Vox, la diputada Llanos Massó ha incidido en que a los valencianos les preocupan "otras cosas" y en que Compromís quiere "poner la institución en el punto de mira para romper España junto a sus compañeros comunistas y amigos de los etarras". "Pedro Sánchez jamás será el jefe del Estado por mucho que se coloque donde se coloca en los actos", ha augurado.