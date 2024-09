Compromís insiste en exigir un fondo de nivelación y avisa al PSOE de que "cada voto es necesario" para aprobar los PGE

Baldoví lamenta la "tibieza" de Morant e insta a Mazón a "ejercer de 'president' de la Generalitat y no de presidente del PPCV"



VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha insistido en reclamar al Gobierno de España un fondo de nivelación transitorio que compense la falta de financiación que sufre la Comunitat Valenciana hasta que se reforme el sistema autonómico, al tiempo que ha advertido al PSOE de que "cada voto es absolutamente necesario" en el Congreso de los Diputados para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

De esta manera lo ha manifestado este martes en rueda de prensa, tras la reunión de la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics, donde ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de haberse "posicionado en contra de la regularización" de la deuda de la Comunitat Valenciana, y contra el 'president' de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, de quien ha destacado que fue "uno de los pocos barones que fue al inicio de curso político" de su partido, por lo que ha supuesto que estará "a lo que diga la dirección nacional" del PP.

"Está más pendiente de verbenas que de decir una posición clara de lo que tenemos que hacer con la financiación, la deuda o el fondo de nivelación", ha afeado Baldoví al jefe del Consell, a quien ha instado a "decir claramente que el respeto no es que nos condonen ni perdonen la deuda, sino que es un dinero que no hemos tenido porque ni el PP ni el PSOE han sido capaces de reformar el sistema de financiación".

Por ello, ha emplazado a Mazón a "elegir si representa al PP o si representa los intereses de los cinco millones de valencianos". "Si yo fuera el presidente, lo tendría bien claro. Mi obligación es defender los intereses de los cinco millones de valencianos que hemos visto que durante este año no hemos recibido el dinero que nos tocaba, por eso se ha generado una deuda ilegítima que no hemos generado", ha argumentado.

En este sentido, ha instado al jefe del Consell a "ejercer ya de 'president' de la Generalitat y no de presidente del PP", para lo que resulta necesario, a su juicio, "salir de manera inmediata" a decirle al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los valencianos "sí tenemos todo el derecho del mundo a que se nos condone una deuda que no hemos generado".

Al respecto, preguntado por la postura sobre esta cuestión de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y del síndic socialista, José Muñoz, Baldoví las ha calificado de "muy tímidas", ha lamentado la "tibieza" de la también ministra y ha subrayado que uno "tiene que saber cuando se presenta a las elecciones a quién tiene que representar".

"LA REALIDAD ES LA REALIDAD"

En respuesta a Compromís, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha valorado que la coalición pueda "reivindicar su espacio" y realice afirmaciones "de manera exagerada", pero ha recalcado que, en esta cuestión, "la realidad es la realidad" y es que desde que gobierna Pedro Sánchez "se han transferido 30.000 millones de euros más" a la Comunitat Valenciana, además de abordarse "partidas extraordinarias".

"Al final, lo que hemos de ver no son tanto las amenazas sino el histórico", ha sostenido Muñoz, que ha reivindicado que si "algo demuestra" el presidente del Gobierno "todos los días" es que "tiene cintura para negociar y aprobar". "Ya lo ha demostrado con la mayor transferencia de fondos a todas las CCAA", ha indicado, al tiempo que ha sostenido que el Ejecutivo central "nunca ha tenido tanta sensibilidad autonómica" como ahora.

Frente a la estrategia de Compromís, el portavoz socialista ha defendido que del PSPV no se verán "exageraciones" y se ha mostrado "confiado" y "convencido" de que el Ejecutivo central presentará un nuevo modelo de financiación. "El Gobierno ya ha dicho que está trabajando en ello", ha recalcado.

Por eso mismo, ha manifestado que espera que Mazón tenga "un modelo claro" para la Comunitat Valenciana y que "no solo" el Gobierno de España presente su modelo y que la propuesta del 'president' de la Generalitat no sea "una ocurrencia de bar". En definitiva, ha pedido abordar la negociación para el nuevo modelo de financiación "sin exageraciones" pero también con "tranquilidad y prudencia".

Preguntado por si los socialistas valencianos la financiación singular acordada por el PSOE con ERC para Cataluña, el síndic del PSPV ha subrayado que desde la Comunitat Valenciana van a "reclamar lo que nos toca" y que las necesidades de financiación "han de ser cubiertas". "Me da igual que se diga singularidad o justicia", ha expresado Muñoz, que ha pedido centrarse más en el "concepto" que en la "nomenclatura".

LEY DE TRATO JUSTO

En materia de financiación, por otro lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en que sigue en tramitación la ley de "trato justo" propuesta por Compromís, aunque ha lamentado el "poco interés" del PP en que se discuta en el parlamento valenciano, al haber "alargado" el plazo de presentación de enmiendas, "que debería estar ya terminado". Así, se ha preguntado por qué Mazón "no tiene interés" en esta norma y ha considerado que se debe a que no quiere "molestar a su líder", Alberto Núñez Feijóo.

Baldoví ha lamentado que el PP tenga "mucha prisa en otros decretos que presenta por urgencia" y, sin embargo, con esta ley que, a su juicio, "tendría que tener toda la urgencia del mundo", tenga "pocas ganas de que avance". Ante esta situación, ha pedido a los 'populares' que se "den aire" para que "de una vez" se pueda discutir esta norma y seguidamente "pueda ir a Madrid".

Además, ha incidido en que como actualmente "se ha abierto el debate" de la financiación es una "oportunidad única" para que los valencianos puedan abordar sus "problemas fundamentales". Y, en este punto, ha considerado "perverso y ridículo" que el presidente valenciano "no quiera que se condone una deuda a su pueblo que no ha generado". "Eso no es ser el presidente de los valencianos, sino un barón del PP", ha zanjado.

EL PP DICE QUE NO TIENE "NINGÚN PROBLEMA"

Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que la ley de "trato justo" sigue "la tramitación parlamentaria", ha especificado que actualmente se encuentra en periodo de presentación de enmiendas y ha descartado que exista "ningún problema" porque, de ser así, ha ejemplificado, "el PP no la habría apoyado". "No he visto decir a Mazón ni que no ni que sí", ha apuntado.

Sobre la condonación de la deuda y la propuesta del nuevo modelo de financiación, Pérez Llorca ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha acusado de "cambiar el rumbo intentando confundir" y ha señalado que, para que el PP acepte una propuesta, primero "hay que hacerla". "Cuando se haga, si se hace, el PP tomará una decisión, pero es imposible decidir algo si no se ha presentado", ha finalizado.

"LOS TRATOS ESTÁN PARA CUMPLIRSE"

Por último, Joan Baldoví ha reclamado al PSOE que "cumpla su parte del trato" del acuerdo de investidura firmado con Compromís porque la coalición, ha defendido, "ya ha cumplido" la suya de "hacer presidente a Sánchez y conformar una mayoría progresista". "Los tratos están para cumplirse", ha señalado, al tiempo que ha advertido a los socialistas de que "cada voto es absolutamente necesario" para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Que estén tranquilos, que nosotros obraremos en consecuencia", ha añadido.