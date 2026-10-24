Compromís lleva a Antifraude la Exaltación de las Falleras Mayores de 2024 por "posibles irregularidades"

El edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset durante un pleno del consistorio. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís per València Pere Fuset ha presentado una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude por "posibles irregularidades" del gobierno municipal, formado por PP y Vox y encabezado por la 'popular' María José Catalá, en la contratación de las Exaltación de las Falleras Mayores de 2024, por los contratos impulsados por Santiago Ballester como concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF) "horas antes" de los actos.

Fuset, quien sospecha que "lo que se ha visto hasta ahora es solo la punta del iceberg", ha instado a la primera edil a "abrir los cajones" y "dar la cara" por cómo está gastando Ballester el dinero público en la JCF.

La denuncia afecta a dos tipos de contratos. Por un lado, los contratos técnicos de sonido, luz y grabación. Mientras que en la Exaltación de 2019, celebrada en el Palau de la Música, el sonido y la luz se habían licitado juntos y con concurrencia pública, en 2024 Ballester los fraccionó en varios contratos menores, "cada uno justo por debajo del límite que obliga la ley".

Además, la denuncia de Compromís también acredita que las empresas tuvieron menos de 48 horas para presentar ofertas, cuando las normas municipales del Ayuntamiento de València exigen un mínimo de siete días, "y algunas empresas incluso fecharon sus presupuestos dos días antes de que JCF les pidiera oferta". "O son adivinos o alguien ya sabía quién tenía que ganar", ha ironizado el concejal de Compromís.

Por otro lado, Compromís también pedía investigar los contratos artísticos, especialmente el musical 'Cineman Sinfónico' de la Exaltación de la Fallera Mayor, "adjudicado a dedo como contrato privado por razones artísticas sin ninguna concurrencia". En su denuncia, la formación subraya que el musical, procedente de Madrid, se adjudicó "horas antes del acto" y "costó más de seis veces el espectáculo que el año anterior".

Tal como ha puesto de relieve Fuset, "el gobierno de Catalá confió aquel año en una 'big band' de Madrid acompañando al cantante Daniel Diges para exaltar a la Fallera Mayor de València". Según Fuset, "en la tierra de los músicos y las sociedades musicales, el PP y Vox se fueron a buscar un musical de Madrid". "Ahora sabemos que, además de caro, el contrato podría esconder mucho más", ha apostillado.

La denuncia apunta también a una "posible coordinación" técnica del acto que "nadie contrató". JCF aseguró por escrito a Compromís que no existía ningún expediente de coordinación. Las imágenes de los ensayos muestran a profesionales de una empresa externa dirigiendo el acto sobre el escenario, de acuerdo a la coalición.

"Si nadie contrató la coordinación, ¿quién la hizo y quién la pagó? O nos mintieron a nosotros o se pagó por la puerta de atrás, quizá dentro de algún contrato artístico dado a dedo", ha advertido Fuset.

EL AYUNTAMIENTO, OBLIGADO A COLABRORAR

El concejal de Compromís ha subrayado que el Ayuntamiento está obligado por ley a colaborar con Antifraude. Desde Compromís aseguran que el consistorio "deberá aportar toda la documentación que le requiera la Agencia, contestar cada uno de los requerimientos de información y aclarar las contradicciones entre lo que dijo a la oposición y lo que muestran las imágenes y los expedientes". "El PP no puede convertir la Junta Central Fallera en un agujero negro para el dinero público con lo que Ballester gaste de espaldas a las leyes", ha remarcado Fuset.

Según Compromís, esta investigación se suma a otras denuncias sobre la gestión del PP en la Junta Central Fallera y el Servicio de Fiestas, que comparten las concejalías de PP y Vox. "Ha llegado el momento de que Ballester dé explicaciones y de que Catalá deje de escudarlo", ha manifestado el concejal de Compromís, que ha reiterado que "los posibles retrasos de otros a la hora de investigar nuestras denuncias no harán que eludamos nuestra misión de control para evitar cualquier oportunidad de corrupción".

Así, la formación valencianista asegura que continúa recabando información sobre "otras posibles irregularidades" en actos como la elección de candidatas a Falleras Mayores, "que este año se ha disparado a más de 418.000 euros".