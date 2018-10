Compromís pide a Sánchez "menos gestos de buena voluntad y más acción" con la infrafinanciación e inversiones

Publicado 18/07/2018 16:30:53 CET

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en les Corts, Fran Ferri, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "menos gestos de buena voluntad y más acción decidida en cuestiones relevantes para la Comunitat como es la reforma del sistema de financiación autonómico y la mejora de las inversiones.

Así lo ha indicado Ferri en los pasillos de Les Corts, donde ha comentado que Sánchez "se queda corto y debería ser más claro" respecto a la revisión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

"A nosotros el FLA nos llega porque no nos llega la financiación que nos debería de llegar y, por tanto, no nos están regalando ni un euro", ha subrayado para incidir que la Comunitat, además, "está pagando unos intereses" por un dinero "que debería ser de los valencianos".

Por ello, ha pedido al ejecutivo "acciones reales" sobre lo que Les Corts han acordado y que pasa por "la revisión del modelo financiación" y que devuelvan a los valencianos "el dinero que nos deben", ya que ha puntualizado que "todos estos años que no nos han estado financiando como tocaba.

Ferri ha indicado que este martes el presidente de la Xuta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo dijo que no había que condonar la deuda a las CCAA y, al respecto, ha remarcado que a la Comunitat "no se nos debe de condonar ninguna deuda, sino que se nos tiene que devolver el dinero que no nos han dado en los últimos años". "Lo pueden hacer como quieran pero nos tienen que devolver el dinero a los valencianos", ha subrayado.

Asimismo, ha reclamado mejoras en las inversiones en los próximos presupuestos Generales del Estado (PGE) y que, además, se "compense la infrafinanciación de los últimos años" ."Le pedimos a Sánchez menos gestos de buena voluntad y más acción decidida en estas cuestiones", ha incidido Ferri.

De igual modo, ha querido sumarse a la reivindicación de retirar los recursos de inconstitucionalidad contra leyes valencianas y, en este sentido, ha criticado al tribunal Constitucional, que con su decisión de tumbar artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda "ha demostrado que es recentralizador y actúa más en beneficio de los bancos que de los ciudadanos".

Preguntado por si, tras esta decisión, se va a tomar alguna medida, Ferri ha admitido desconocerlo porque se trata de una cuestión que compete a la Conselleria de Vivienda, aunque ha puntualizado que se está trabajando para ampliar el parque de vivienda público para "compensar lo que está pasando en el mercado" donde "los precios de la vivienda han aumentado más de un 20% mientras que los salario no lo han hecho".

Además, ha recordado que este en este tema también está el problema de las plataformas de alquiler turístico, que se reguló a través de la nueva ley de Turismo que supuso "un gran paso" al permitir a los ayuntamientos regular el número de licencias que se dan para alquiler de viviendas de este tipo. "Tenemos que buscar otras medidas porque lo que vemos es cómo se está expulsando a los ciudadanos de los barrios", ha zanjado.