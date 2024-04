Compromís reprocha a Catalá poner a un "incompetente que niega la evidencia científica" al frente del arbolado

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Sergi Campillo ha criticado a la alcaldesa, María José Catalá, por situar a un "irresponsable, incompetente y que niega la evidencia científica" --en referencia al concejal de Vox Juan Manuel Badenas-- al frente del arbolado de esta ciudad.

Campillo se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes al ser preguntado por las caídas de árboles en la ciudad. "La alcaldesa no toma las medidas adecuadas para evitar accidentes de mayor gravedad en el futuro, lo cual no quiere decir que no vaya a haber accidentes, siempre los habrá en una ciudad con tanto arbolado como València. Pero poner a un irresponsable al frente de esa concejalía tendrá consecuencias a futuro", ha manifestado.

El concejal --que hasta el año pasado dirigía el área de Transición Ecológica-- ha señalado que a principios de año, Compromís propuso un Plan Director de Arbolado para esta ciudad, con 150.000 árboles municipales, 60.000 de viario y los de los jardines. Campillo lo ha justificado en que las especies arbóreas que se plantaron hace 40, 50, 60 y 70 años muchas de ellas "no están adaptadas al clima que tenemos ahora, ni al que vendrá".

Por ello, ha lamentado que, en frente, haya un concejal "que niega la mayor, niega que haya un cambio climático". "Entonces, ¿cómo va a poner solución a un reto tan gigante como es preparar el arbolado urbano ante el cambio climático una persona que niega la existencia del cambio climático?", ha manifestado.