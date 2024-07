Compromís reprocha al Consell que vaya al CPFF "sin un modelo de financiación": "No tenemos voz"

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís critica que la Generalitat acudiera este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "sin un modelo de financiación autonómica y sin propuestas" y luego "se dedica a protestar", algo que achaca a que el PPCV no quiere "enfrentarse" a otras comunidades gobernadas por los 'populares' como la de Madrid en esta materia.

"Por lo tanto, lo que nos encontramos es que no tenemos voz y después vienen aquí y dicen 'ay, es que no nos han dado todo lo que merecemos'. No, es que tú no tienes un modelo, tú no haces ninguna propuesta, tú no eres serio en las negociaciones con el Gobierno, y eso es muy lamentable, muy triste y nos lleva a una situación en la que no nos han compensado y no han tratado nuestra singularidad en cuanto al modelo de financiación".

Así lo ha manifestado la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro sobre la posición que trasladó en el CPFF la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Tras la reunión, la Generalitat informó que Merino había reclamado al Gobierno que reabra la negociación para reformar la financiación y aprobara inmediatamente un fondo transitorio de nivelación en lugar de "plegarse a la ruptura del sistema que persiguen los independentistas catalanes con un consorcio fiscal y una financiación singular para Cataluña".

Para Compromís, la infrafinanciación valenciana "debería encontrar una respuesta por parte del Gobierno" y una postura clara por parte del Consell, pero considera que el PPCV "no tiene un modelo de financiación, no se puede enfrentar a las otras comunidades autónomas y no puede reivindicar nada".

"Lo que ha hecho el Partido Popular es retrasar la tramitación", denuncia, para exigir "un nuevo modelo de financiamiento, un fondo de nivelación y una compensación de la deuda para cambiar una situación en la que nos han maltratado durante muchos años".

Tras subrayar que esas propuestas están "encima de la mesa", la coalición valencianista se pregunta "cuál es la alternativa y la propuesta" de la Generalitat. "Mandan más otras comunidades del PP que esta, porque no se quiere enfrentar a Madrid, no quiere enfrentarse con Ayuso", asevera.

Además, Compromís insiste en que si hay un fondo de nivelación, ese dinero se debe destinar a políticas sociales y no a las "ideas" del 'president', Carlos Mazón, de "bajar los impuestos a las rentas más altas, a las personas que más dinero tienen".

En cualquier caso, reitera la "singularidad" de la Comunitat Valenciana al llevar una década con el sistema de financiación caducado: "A pesar de tener menos que el resto de comunidades, somos excesivamente solidarios con el resto. Pero el problema es cuando no tenemos un gobierno que no reivindica absolutamente nada".