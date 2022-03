Compromís y Unides Podem vuelven a pedir la dimisión de Martínez (APV) y el PSPV reprocha que esta petición "no es leal"

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís y Unides Podem han vuelto a pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia ya que consideran que hay "irregularidades" y que no está actuando de manera "transparente" en la investigación sobre la permuta a Boluda, mientras que el PSPV ha considerado que "No es leal abrir debates públicos para pedir dimisiones" y que "no se puede estar en el Gobierno y en la oposición al mismo tiempo".

Así se han pronunciado los portavoces parlamentarios de los tres grupos (Papi Robles, Pilar Lima y Manolo Mata) tras la Junta de Síndics de este martes, respecto a una información de elDiario.es sobre el informe que la Abogacía del Estado elaboró y que, según este medio, refleja cuatro irregularidades. Lima ha remarcado que la cuestión les "preocupa", mientras que Robles ha asegurado que "el puerto no está actuando de manera transparente".

También la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefania Blanes, ha considerado que la permuta es "irregular" y que "esa cesión y concesión ya tendría que estar caducada". Además, ha indicado que han solicitado la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, que "se ha negado a venir a dar explicaciones".

Robles, por su parte, ha dudado de la viabilidad de la continuidad de Martínez y ha lamentado que "no quiera entregar documentación a la ciiudadanía" y que "nos tengamos que enterar por la prensa de los procedimientos administrativos del puerto".

MATA DEFIENDE A MARTÍNEZ

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha afirmado que "todas las decisiones que se han tomado desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) están amparadas por los informes técnicos y amparadas por la legislación" y ha remarcado que "su presidente siempre actúa bajo el imperio de ley".

En este sentido, el portavoz socialista ha instado a Compromís y Unides Podem a "tranquilizarse y dejar de confundir sembrando sombras de sospecha donde no hay ninguna irregularidad", ha insistido Mata.

Asimismo, ha explicado que "la Autoridad ya puso a disposición de los miembros del Consejo de Administración toda la información sobre la permuta de terrenos" y ha asegurado que, "además la prueba de que la APV ha actuado siempre a favor de los intereses de los valencianos es que fue ella la que realizó una consulta a la Abogacía del Estado sobre si la posible operación era correcta antes de la toma de cualquier decisión".

"La misma APV y el Consejo de Administración son los que revisaron el acto que habían adoptado y lo declararon lesivo" ha detallado Mata, y ha añadido "que es una declaración que ya está a la espera de una resolución judicial".

Finalmente, Mata ha calificado de "imprudentes" las declaraciones de Compromís y Unidas Podem al respecto y ha apuntado: "Los socialistas cuando creemos que alguno de sus altos cargos no actúa correctamente jamás nos planteamos pedir su dimisión".