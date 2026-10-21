Compromís vuelve a exigir la dimisión de Mazón: "Esta dana demuestra que no quiso actuar en 2024"

Compromís visita a las zonas afectadas por Adam en las comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante) - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha vuelto a reclamar la dimisión del 'expresident' Carlos Mazón como diputado del PP en Les Corts a tenor de la gestión de la dana Adam durante los últimos días. Según ha señalado, con esta catástrofe queda demostrado que "Mazón no quiso actuar" en la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos.

En una visita a las zonas afectadas por Adam en las comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante) acompañada por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, Micó ha afirmado que "esta dana ha demostrado que en la anterior no se quiso hacer nada" y ha recordado que Mazón defendió en la comisión de investigación del Congreso que no se podía actuar ante una tromba de agua de 700 litros por metro cuadrado, informa la coalición valencianista.

"Estos días ha habido municipios que han superado los 700 litros por metro cuadrado y las consecuencias en cuanto a víctimas mortales no han sido las mismas, porque sí que se podía confinar a la gente", ha subrayado, y ha urgido la dimisión del 'expresident': "Carlos Mazón es un incompetente y un mentiroso y no puede quedarse ni un día más como diputado de Les Corts Valencianes".

Por otra parte, Micó ha exigido al Gobierno que las ayudas para las personas y municipios afectados por las nuevas inundaciones lleguen con mucha más rapidez que en 2024: "Desde el Congreso exigiremos dos cosas, que las ayudas del Gobierno lleguen mucho más rápido y que ninguna reconstrucción se base en hacer lo mismo que ya sabemos que falla".

PP Y PSOE "NO HAN APRENDIDO NADA"

Según ha argumentado, la reconstrucción no puede obviar la situación de emergencia climática y limitarse a recuperar las infraestructuras anteriores a las inundaciones, sino que debe incorporar criterios de prevención y adaptación a las inundaciones. "Tanto el PP como el PSOE entienden la reconstrucción como volver a construir lo que ya había en las zonas que ya se han inundado. No han aprendido nada", ha reprochado.

Micó ha defendido que es imprescindible repensar el urbanismo en las zonas inundables y tener en cuenta las características del territorio valenciano a la hora de planificar las actuaciones: "Estamos en la zona cero del cambio climático. Lo que ha pasado ahora en la Marina y la Safor, y lo que ya pasó en l'Horta Sud, l'Horta Nord o la Foia de Buñol, puede pasarnos en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Hay que reconstruir sabiendo que el cambio climático actúa con virulencia, atendiendo al curso del agua y a las zonas inundables".