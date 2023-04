La Comunitat alcanza el 85% de ocupación esta Semana Santa, con picos por encima del 92%, según Hosbec

Turistas en Benidorm destacan que la ciudad es "ideal" para pasar estos días de descanso: "Es el New York City de España"



ALICANTE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana alcanza durante esta Semana Santa el 85 por ciento de ocupación media, aunque municipios de costa como Altea (Alicante) han dado el "campanazo" y con más de un 92% de su capacidad hotelera reservada. Todo ello, acompañado de una climatología primaveral "espectacular", permite realizar un primer balance "positivo".

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), Fede Fuster, quien ha apuntado que, pese a que en la campaña de este año "se ha tardado mucho en vender a última hora", la ocupación se sitúa por encima del 85%, con la excepción destacada de Altea, en situación de "lleno técnico".

En esta línea, ha resaltado que "todos los índices" turísticos en la Comunitat Valenciana son "muy buenos" y, de hecho, grandes ciudades como València, Benicàssim, Peníscola o Castelló, rozan y en algunos casos superan el 90% de ocupación. "El tiempo acompaña y se está notando", ha asegurado.

No obstante, Fuster ha indicado que los datos se sitúan ligeramente por debajo de los de 2019, el último "año normal" antes de la pandemia --"el año pasado aún arrastrábamos ómicron, no se habían recuperado los vuelos internacionales y había mucho hotel cerrado"--.

Una situación que ha achacado sobre todo al mercado británico, entre un 7 y un 8% por debajo de lo habitual, por su situación económica, "aún más grave" que en otros países por la inflación y el aumento de los costes. "Hoy Benidorm estaría al 91 o 92% con toda la potencia del mercado de Reino Unido", ha ejemplificado. En cualquier caso, ha manifestado que desde el sector esperan que la situación de este mercado se recupere "pronto" y que de cara a la campaña de verano pueda funcionar "con normalidad".

El presidente de Hosbec ha resaltado que, pese a ello, en Semana Santa el mercado nacional es "el que manda" gracias a un turista que "repite encantado". "Ya hace unos 10 días que veíamos las cifras y no nos hemos equivocado, son cifras buenas y, aunque siempre queremos más y mejor, no nos podemos quejar", ha manifestado.

En este punto, ha celebrado que desde el principio de este año el sector está "volviendo a traccionar", algo que es "positivo no solo para el turístico, sino también para otros" por el carácter "tan transversal". "Que nosotros funcionemos es una gran noticia, porque no dejamos de ser una locomotora de un tren que tiene muchos más vagones", ha subrayado.

CAMPAÑA DE VERANO

De cara a la campaña de verano, Fuster ha avanzado que el sector turístico espera unas cifras "de normalidad" pese a que los costes, ha advertido, "se han disparado" alrededor de un 30% desde hace un año, algo que "preocupa". "Evidentemente, no podemos trasladar todos esos costes a nuestros precios, es imposible, pero una parte pequeña sí que hemos tenido que trasladar, aunque no ha habido un cambio de precio de venta respecto al año pasado", ha explicado.

Al respecto, ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana vuelve a ser un año más un destino "súper competitivo" a nivel nacional, con una relación calidad-precio "imbatible" en España.

"BENIDORM ES EL NEW YORK CITY DE ESPAÑA"

Precisamente, varios turistas que este jueves se encontraban en Benidorm apuntaban en esta dirección, en declaraciones a Europa Press Televisión. Uno de ellos, procedente de Segovia, ha destacado que la ciudad es "genial" y "maravillosa" por sus temperaturas. "Esto es el New York City de España", ha bromeado.

"Con estas temperaturas en Segovia vamos con abrigo y aquí, en cambio, mira cómo vamos. Esto es único, maravilloso. No venir a Benidorm es como si vas a Estados Unidos y no vas a Manhattan, es el número uno en playa de España", ha resaltado este turista, que ha resaltado también "el buen clima, los hoteles, la gente y los precios no muy caros". "En España somos únicos", ha añadido.

Otra visitante asegura que Benidorm es "ideal" para disfrutar de su playa, pasear, "tomar una cañita" y, todo ello, con "un montón de gente". "Venimos a pasárnoslo muy bien, es como una tradición, hay que ir a Benidorm porque si no parece que no estás de vacaciones", ha asegurado.

"El ambiente no hay más que verlo, es maravilloso. Hay buena comida, restaurantes, mucha diversión, y por ello recomiendo a todo el mundo que venga en cuanto pueda, aquí tiene todo para disfrutar", apunta otra turista.

Por su parte, dos visitantes procedentes de la Vilavella (Castellón) que visitan Benidorm esta Semana Santa gracias al Imserso han destacado el "gran ambiente" de la capital de la Costa Blanca: "Todos los años venimos. Cuando sales, siempre ves a gente, nos gusta venir aquí por ambiente, es una maravilla, todo el mundo tomando el baño, luego iremos a ver una procesión y por la noche a disfrutar de un espectáculo de bailes".

Finalmente, un turista de La Rioja se muestra "muy contento" de visitar Benidorm como "todos los años", mientras está "deseando bañarse en la playa". "La gente de aquí es una maravilla, esto está lleno cualquier mes del año, aquí hay de todo y para todas las edades, hay fiesta para todo el mundo", ha afirmado.