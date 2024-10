La Comunitat Valenciana promociona sus localizaciones para rodajes en el Shooting Locations Marketplace de Valladolid

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana participará el 15 y 16 de octubre en la cuarta edición de Shooting Locations Marketplace, un evento para localizaciones de rodaje al que asistirán profesionales de 21 países. Se celebrará en Feria de Valladolid, con la participación de las 'film commissions' de Alicante, Peñíscola, Valencia, Ciudad de la Luz y Costa Blanca.

Durante las dos jornadas, profesionales del sector se darán cita para hablar sobre localizaciones de rodaje, incentivos fiscales, sostenibilidad, desarrollo de la industria... Los destinos, las 'film commissions' y empresas privadas podrán reunirse con 68 localizadores, productores y directores creativos procedentes de 13 países. La mayoría, 49, asistirán por primera vez a Shooting Locations Marketplace.

El evento, organizado por Feria de Valladolid y Spain Film Commission, reunirá a localizadores, productores y destinos de rodajes con la participación de más de 50 destinos de rodajes, 19 de ellos internacionales, avanzan los organizadores.

La tendencia ascendente registrada en 2023 se consolida este año, especialmente en el ámbito internacional, con la incorporación de países como Austria, Grecia, Italia, Países Bajos, Lituania o Portugal. Además, asistirán empresas de servicios auxiliares de España, Estonia, Portugal y Jordania; cadenas hoteleras abiertas a rodajes y asociaciones profesionales de ámbito nacional, británico, europeo y mundial.

Una de las novedades de este año es la incorporación de un nuevo perfil profesional, el del director creativo, una figura que aporta contexto y complementa la información facilitada por el localizador, fruto del acuerdo de colaboración suscrito con la British Film Designers Guild, asociación británica de productores creativos. Por tanto, se amplían los perfiles profesionales decisores con los que los destinos podrán reunirse y presentarles sus propuestas para albergar rodajes: localizadores, productores ejecutivos y directores creativos.

El 70% de los 'compradores' procede de Estados Unidos y Reino Unido, los dos principales mercados de la industria audiovisual occidental. La lista de países de origen incluye Sudáfrica, Bélgica, Serbia, Canadá, Países Bajos, Italia, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Alemania y España.

En las biografías de estos visitantes aparecen nombres como HBO/MAX, Warner Bros, Discovery, Netflix, Apple TV, Amazon, Sony, Babelsberg, Steven Spielberg, Terrence Malick, Martin Scorsese, Wes Anderson, premios Emmy, Michael Keaton, Patrick Dempsey, Alessandro Borghi, Rosario Dawson, Maggie Gyllenhaal, Taron Egerton, Mark Wahlberg, Mr. and Mrs. Smith, The Bride, American Horror Stories, Kaos, Ferrari, The Matrix, 4, Top Gun: Maverick o El caballero de los siete reinos.