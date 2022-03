Una concentración en València exige que no se deporte al activista Mohamed Benhlima para que no sufra torturas

Ahora en el CIE de Zapadores, denunció la corrupción del ejército argelino y Amnistía Internacional teme por su integridad si regresa

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración frente al CIE de Zapadores, en València, ha exigido que no se deporte al activista argelino Mohamed Benhlima, que llegó este miércoles al centro, porque podría sufrir en su país "graves violaciones de los derechos humanos", como "tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Según Amnistía Internacional, convocante de la protesta, Benhlima se encuentra en el CIE de Zapadores, al que llegó este miércoles, y "se teme que pueda ser deportado en las próximas horas". La organización ha documentado su caso: fue condenado 'in absentia' a diez años de prisión por compartir vídeos online que exponían la corrupción en el ejército y temen que en Argelia pueda sufrir tortura u otros tratos crueles.

Amnistía Internacional advierte que Mohamed Benhlima se arriesga a correr el mismo destino que Mohmed Abdellah, exmilitar que acusó públicamente de corrupción a los militares argelinos, al que las autoridades españolas expulsaron el 20 de agosto de 2021. Tras su expulsión a Argelia, fue llevado directamente al centro de alta seguridad Antar de Argel y hasta la fecha sigue detenido. "Durante una vista judicial celebrada el 2 de enero de 2022, declaró públicamente que había sido sometido a tortura y malos tratos durante su detención", explica la organización.

Por todo ello, activistas de Amnistía Internacional, con apoyo de la campaña CIES NO, han protestado a las 18 horas de este jueves ante el centro y exigen que no se le expulse a su país. Según explica el portavoz de esta última organización, Adrián Vives, a la protesta han acudido también amigos del activista, también argelinos, que previamente han podido visitarle. Entre gritos y con carteles, han exigido su liberación. CIES NO puede acceder al centro y tener contacto con Benhlima desde su ingreso en Zapadores, por ello colabora con Amnistía en este caso.

Uno de los portavoces de Amnistía Internacional, Pau Bares, ha precisado a Europa Press que Benhlima fue detenido en Zaragoza y un juez ha dictaminado su orden de expulsión. En su momento, tramitó una solicitud de asilo a España y recibió una notificación al respecto para acudir a comisaría, pero no acudió por miedo, por lo piensan que se denegó. En Zapadores, el activista trata de pedir asilo de nuevo y, mientras esté pendiente de revisión su solicitud, no se le podría deportar.

Pero independientemente de esta petición o de los cargos y penas a los que se enfrente, Bares remarca que, conforme al Derecho Internacional, "en ningún caso España puede deportar a una persona que sufre riesgo de vulneración de derechos humanos" en su país, cuando además existen "riesgos fundados", por los precedentes Abdellah, de padecer torturas.

Sin embargo, ha denunciado Bares que Benhlima, desde su ingreso en Zapadores, "puede ser deportado en cualquier momento", sujeto a la disponibilidad de vuelos para su traslado. Es por ello por lo que inician esta campaña "urgente" para dar a conocer su caso.

Según ha podido saber Benhlima por las visitas de otros compañeros al activista, el primer día de su ingreso en Zapadores estaba "bastante alicaído" y con "mucho miedo" a las posibles torturas, pero este jueves estaba "un poco más animado" al conocer las movilizaciones y el apoyo de las organizaciones.

Por todo ello, las organizaciones exigen su "inmediata" puesta en libertad de Mohamed Benhalima y que "se paralice cualquier procedimiento que pudiera llevar a su expulsión del territorio nacional". CIES NO ha pedido a las fuerzas políticas y a la ciudadanía que se impliquen en este caso y se movilicen para exigir "el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones".

En este sentido, han lanzado la campaña '#MohamedBenhalimaSeQueda' con el objetivo de visibilizar la situación del activista y contribuir a frenar su expulsión.