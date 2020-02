Confecomerç retira su apoyo a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento si no cambia el proyecto de Colón

Publicado 11/02/2020 13:58:30 CET

Torres insta a Ribó a "plantearse si es conveniente tener una figura tan controvertida" como Grezzi y les acusa de "cargarse la ciudad"

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha advertido al Ayuntamiento del 'cap i casal' de que, si no se modifican los cambios de tráfico previstos en la calle Colón, esta organización retira el apoyo que hasta ahora había brindado a la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento.

"Siempre se nos ha dicho que apoyáramos un proyecto determinado y lo hemos apoyado", ha puesto de relieve Torres, que sin embargo ha lamentado que se les estaba "engañando". Por ello, ha solicitado al consistorio "paralizar este sinsentido hasta que haya un mínimo de diálogo y consenso".

Así se ha pronunciado el representante de "los comerciantes del centro y de todo el sector del comercio" tras reunirse con la portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, para valorar las "restricciones a la movilidad" en la calle Colón.

Torres ha asegurado que la patronal del Comercio está "a favor de ir hacia un modelo de ciudad más sostenible, más amable, con más espacio para los viandantes" y ha criticado a quienes "están acusando al comercio de que no quiere ser sostenible y que quiere más contaminación", dado que "es absolutamente falso y mentira".

"Hemos apoyado desde el principio y siempre desde la información que se nos ha facilitado, que era absolutamente incompleta de forma deliberada, los proyectos de peatonalización de la plaza de la Reina y de la plaza del Ayuntamiento. No nos gusta tanto la de la plaza del Ayuntamiento porque no es una obra definitiva, es otra vez una provisionalidad, estéticamente bastante poco deseable, pero aceptamos pulpo como animal de compañía", ha dicho a este respecto.

Sin embargo, Torres ha señalado que "siempre" se les trasladó desde el Gobierno municipal que todas las líneas de autobús que pasan por la plaza de la Reina hasta la plaza del Ayuntamiento "se iban a sustituir, la inmensa mayoría de ellas, por una línea que se llama C1". "Jamás, y digo jamás, y vuelvo a decir jamás, se nos ha hablado de nada de la calle Colón. Siempre se nos ha dicho que apoyáramos un proyecto determinado y lo hemos apoyado, se nos estaba engañando", ha denunciado.

Torres ha afirmado que el Ejecutivo local "lleva tres años estudiando el proyecto de la calle Colón" y "tres años engañando a toda la ciudad, engañando a la mesa de movilidad, no dando la información que estaban utilizando con estudios gastados con dinero público y ocultándolo a toda la población". "Ha sido una falta de respeto increíble que todavía estamos esperando alguna disculpa por parte del Ayuntamiento, bien del alcalde o del propio concejal", ha añadido.

"DERIVADA LAMENTABLE" DE LA CALLE COLÓN

"Con la derivada lamentable que ha tomado por la calle Colón", ha continuado Torres, "cuando se supone que debe ser un proyecto sostenible medioambientalmente, meter 850 autobuses contaminantes con dos carriles es desviar por la calle Colón el tráfico que querían cortar de autobuses de la calle la Paz". Así, ha criticado que "eso no es dar espacio a los viandantes, no es mejorar la sostenibilidad y no tiene absolutamente nada que ver con los objetivos que dicen teóricamente mantener".

"Va a colapsar con los 8.000 o 10.000 vehículos que pasan por la calle de la Paz y los más de 8.000 o 10.000 que dicen que pasan por la calle Colón, creemos que son más. Esto es de locos. La otra solución es que no vengan y se vayan a otro lado, se irán a las afueras de la ciudad, a los centros comerciales y dañarán la economía del centro y por tanto al pequeño comercio, al mediano, al grande y a todos. Intentando hacer medidas positivas creo que están cargándose la ciudad", ha enfatizado el presidente de Confecomerç.

Ha continuado criticando, respecto a la reforma de Colón, que "no hay un proyecto" y "ha sido una ocurrencia --no tanta ocurrencia porque ya lleva tres años pensándolo-- del concejal Grezzi que ha ocultado absolutamente a todo el mundo, creemos que incluso a sus socios de gobierno".

EXIGEN QUE EL PROYECTO PASE POR LA MESA DE MOVILIDAD

Por todo ello, ha anunciado que Confecomerç "deja de apoyar el proyecto de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento siempre y cuando tenga la derivada de la calle Colón de esta manera". "Exigimos que se presente en la Mesa de Movilidad esta propuesta y que se pueda discutir como democráticamente está establecido", ha agregado.

En esta línea, Torres se ha referido también al papel que en esta cuestión ha jugado Joan Ribó: "El señor alcalde, cuando se creó la Mesa de la Movilidad, dijo que era un instrumento absolutamente necesario para revitalizar la democracia. Algo inexistente en esta ciudad, parece ser que no había democracia antes. Si su concejal favorito se la ha saltado y ha tomado el pelo a los 40 colectivos que forman parte de esa mesa de movilidad, que venga alguien y me lo explique".

De este modo, ha precisado que él "no es quien para pedir la dimisión" del concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, pero ha manifestado que "es el alcalde el que debe plantearse si es conveniente tener a una figura tan tan tan controvertida y que cada vez que toma una decisión, la mayoría de veces unilateral, es bueno para la imagen de este gobierno y de la ciudad".

CATALÁ: "CACICADA DE PROYECTO"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP ha denunciado que Ribó "ha tomado el pelo a los comerciantes y vecinos con la cacicada de proyecto para la calle Colón y la peatonalización del centro" y ha puesto de relieve que los 'populares' presentarán una moción en el próximo pleno en la que instan al alcalde a que "frene el proyecto" y pida informes técnicos de Policía, Bomberos y Emergencias.

Asimismo, la portavoz 'popular' se ha ofrecido al Gobierno municipal a "trabajar junto a ellos para llegar a un consenso para el proyecto de peatonalización del centro histórico" y que, de esta forma, "no se haga desde la imposición".

Catalá ha mostrado el apoyo de su formación a los comerciantes para reclamar la paralización del proyecto de la calle Colón porque, entre otras razones, "pone en peligro los 2.500 comercios del centro" y ha sostenido que tanto el PP como el Comercio se muestran a favor de "hacer la ciudad más amable con el peatón, mejorar el transporte público y reducir la contaminación, pero con proyectos de consenso".

Frente a esta posición, Catalá ha acusado al "Gobierno de Ribó y PSPV" de "no querer que los ciudadanos del área metropolitana vengan a comprar al centro" de la ciudad.