Conhostur cree que la reapertura de terrazas "no responde a las expectativas" y pide el 30% en interiores

VALENCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur) ha considerado que la reapertura de las terrazas a partir del 1 de marzo que ha planteado el Consell "no responde a las expectativas" del sector para poder reabrir "con unas condiciones que hagan viable la actividad" y "como mínimo en las mismas que en el momento de cierre, en el que se podía utilizar los interiores al menos a un 30% del aforo".

Mediante un comunicado, han criticado que "en estos momentos y con una tasa de incidencia más baja sin embargo se nos continúa aplicando las restricciones más duras".

"La realidad es que estas condiciones de reapertura no van a permitir que muchos establecimientos de hostelería y ocio puedan reiniciar su actividad", han señalado, por lo que han solicitado que estas medidas "se revisen a la mayor brevedad para poder ampliar la actividad al aforo interior, así como ampliación del horario, ya que estas condiciones continúan siendo un cierre encubierto".

También han insistido en que no se elimine "la potestad de cada empresa de decidir abrir o no y que esto quede determinado en el decreto para que desde la Dirección General de Trabajo se mantengan las condiciones de los ERTEs en aquellas empresas que no puedan abrir".

La confederación ha asegurado que "los espacios de socialización más seguros que existen en estos momentos son los establecimientos de hostelería, frente a los domicilios particulares". "El compromiso del sector es contribuir a una desescalada responsable y gradual pero es necesario que se ponga en valor que los establecimientos hosteleros pueden contribuir a ser espacios de sociabilidad seguros", han agregado.