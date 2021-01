El Consejo Social de la UA tilda de "soez" el comportamiento del presidente del Consejo de Estudiantes, Álvaro Asencio

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA) ha señalado este miércoles que las manifestaciones en redes sociales del presidente del Consejo de Estudiantes y miembro también del Consejo Social, Álvaro Asencio, son de carácter "soez" y advierte que "no deben estar amparadas en el sagrado valor de la libertad de expresión".

El alumno de Derecho y presidente del colectivo estudiantil se dirigió al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en los términos: "Ximo, me cago en tu puta madre". Álvaro Asencio publicó esas palabras en un tuit, que posteriormente borró, en el que compartía una noticia sobre las nuevas medidas aprobadas por el Consell contra la covid. No obstante, la frase fue recogida por otros usuarios de la red vinculados a la Universidad.

Al respecto, el Consejo Social de la UA ha expresado públicamente que no se siente representada por los comportamientos y manifestaciones del alumno de Derecho, por lo que lo reprueba y exige su dimisión como persona al frente del colectivo estudiantil.

"La crítica a las instituciones es sana, más si lo es discrepante y constructiva, pero declaraciones de esta índole, con independencia del fondo legítimo de la crítica, han provocado, sin duda, un daño reputacional a una institución cuyo primer deber es formar y educar a sus estudiantes", sostiene el Consejo Social en un comunicado.

Asimismo, la entidad ha pedido también que se estudien las responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con los códigos y normas de la Universidad de Alicante. "Las manifestaciones realizadas por uno de sus miembros tienen carácter soez y no deben estar amparadas en el sagrado valor de la libertad de expresión, pues el insulto no forma parte de la necesidad expresiva de las personas", concluye.

Al hilo de la situación, Álvaro Asencio ha respondido en Twitter que como consejero social del órgano no ha tenido "ni voz ni voto" en la petición pública que ha hecho el Consejo sobre su dimisión y ha cargado contra el presidente del colectivo, Adolfo Utor, al que se ha referido como "individuo".

"La dimisión la pide Adolfo Utor. No tiene derecho a hablar en nombre del Consejo Social, yo soy consejero social y no he tenido voz ni voto en esto. Debo señalar que este individuo ha apoyado la presencialidad en los exámenes considerando que la Universidad no tiene que enfrentar la pandemia", ha publicado Asencio en un tuit.

Las críticas del Consejo Social se unen a las emitidas oficialmente por la rectora de la institución académica, Amparo Navarro, el Partido Popular de la provincia de Alicante y NNGG de los 'populares', formación a la que pertenece Asencio desde el año 2018.

"ALCALDE CAGÓN"

Además, en las últimas horas, Asencio ha vuelto a vertir insultos a través de Twitter, en esta ocasión, hacia el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Jaime Albero (PSPV), al que se dirigió en los términos: "Alcalde cagón".

El primer edil expuso en Twitter que tras expresar su opinión "de una manera educada" sobre los "inaceptables" insultos de Álvaro Asencio al 'president' Puig en el muro de la rectora de la UA, Amparo Navarro, empezó a recibir "amenazas e insultos de una piara de ultraderechistas", a lo que el estudiante de Derecho respondió: "Alcalde Llorón".