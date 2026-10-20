El Consell aprueba un primer paquete de ayudas de 23,5 millones de euros para los afectados por la dana Adam

Daños materiales en viviendas a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell reunido de forma extraordinaria este martes ha aprobado un primer paquete de ayudas por valor de 23,5 millones de euros para los afectados por la dana Adam que ha afectado a las zonas del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante.

Así lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una declaración institucional sin preguntas, tras presidir el Pleno extraordinario del Consell en el que se han aprobado ayudas para los damnificados por la dana Adam.

Según ha explicado Llorca, son ayudas que "evitarán al máximo la burocracia y el papeleo". Como medidas ya puestas en marcha en un primer paquete, las familias recibirán una ayuda de urgente necesidad de 6.000 euros para reponer enseres y afrontar los daños en el caso de que se trate de la vivienda habitual y de 3.000 euros si es segunda residencia. Además, en esta convocatoria, las familias que hayan perdido su vivienda habitual recibirán una ayuda de 800 euros al mes durante doce meses para su realojo.

Asimismo, los ayuntamientos contarán con hasta 200.000 euros para cubrir sus gastos urgentes, con un presupuesto inicial de 17,5 millones de euros. En total, las medidas aprobadas destinadas a afectados y ayuntamientos suman 23,5 millones de euros movilizados.

Además, desde la Generalitat se ofrecerá asistencia jurídica, notarial y registral gratuita para los afectados que así lo requieran en trámites de aseguradoras o reclamaciones.

El 'president' ha adelantado que en los próximos días se aprobará un nuevo paquete de ayudas dirigido a pérdida de vehículos, sector primario, comercio, hostelería y refugios de animales, entre otros sectores afectados.

Tal y como ha explicado, las ayudas serán directas y sin burocracia por lo que habrá una única solicitud que podrá hacerse online en la sede de la Generalitat o de forma presencial en los ayuntamientos y las oficinas PROP.

"Será la administración la que se ponga al servicio de los vecinos. Buscamos una administración que esté cerca, que sea ágil y que resuelva con inmediatez. Como presidente, mi compromiso es claro: estar cerca, actuar rápido y no dejar a nadie atrás. Ya lo hemos hecho en la emergencia y lo haremos también en la reconstrucción. La misma coordinación que hemos demostrado todos en esta fase de la emergencia va a ser también exigible en la próxima fase", ha subrayado.

MEDIDAS ADOPTADAS ANTE LA EMERGENCIA

La Generalitat ha desplegado un dispositivo de limpieza de calles y espacios públicos con más de 40 máquinas pesadas y 271 personas, a las que durante este miércoles se incorporarán otras 80 para labores de reparación de pistas forestales. Además, se han habilitado puntos de acopio para que los vecinos puedan dejar los residuos en un solo lugar, sin ocupar la calle y para evitar problemas de salubridad.

Al mismo tiempo, más de un centenar de técnicos trabajan en las depuradoras dañadas restableciendo la electricidad con grupos electrógenos de emergencia y se están reparando los bombeos y equipos eléctricos.

Asimismo, se ha activado la limpieza de colegios y centros de salud y recuperado el cien por cien de las líneas de autobús de la zona afectada. Todos los centros afectados recuperarán mañana la actividad lectiva a excepción de los ubicados en Olvida cuyos alumnos volverán a clase el próximo jueves 22 de octubre, a excepción del IES Gabriel Císcar. Ahora mismo, todos los centros sanitarios se encuentran abiertos, a excepción de los consultorios auxiliares de Els Poblets y Piles.

MIEMBROS DEL CONSELL

Durante esta jornada, los miembros del Consell se han desplazado a los municipios afectados por las lluvias entre el domingo y el lunes, junto a sus equipos, para evaluar los daños producidos, "agilizar" posibles soluciones e iniciar "cuanto antes la maquinaria administrativa con la que restablecer los servicios y devolver la normalidad en la medida de lo posible", según fuentes de la Generalitat.

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, se ha desplazado a Barx, Piles, Bellreguard y Guardamar de la Safor mientras que el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado Piles y Els Poblets, donde comprobado el estado de la CV-700, que es la única carretera que mantiene un tramo cerrado por acumulación de agua en una zona cercana a la marjal de Pego.

El titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado una explotación agrícola y otra ganadera en la comarca de La Safor, donde ha anunciado las primeras medidas de apoyo al sector y el de Sanidad, Marciano Gómez, ha evaluado en Gandia los efectos producidos por las lluvias en los centros sanitarios de la zona.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado el IES Gabriel Císcar de Oliva, el más afectado de los centros, con el desprendimiento de un muro y una gran acumulación de barro y cañas, así como el IES Joan Fuster de Bellreguard, mientras que la consellera de Industria, Marián Cano, ha estado en el mercado municipal de Oliva y en diferentes comercios de la localidad.

La titular de Justicia, Nuria Martínez, se ha desplazado a Gandia para constatar que la actividad judicial del Palacio de Justicia se recuperaba tras haber tenido que cerrar este lunes por las goteras del edificio y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha visitado Miramar para comprobar sobre el terreno los daños ocasionados por el temporal en infraestructuras públicas, viviendas, vehículos y negocios.