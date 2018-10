El Consell arranca en Castalla su sexto Seminari para evaluar objetivos y rendir cuentas

Publicado 20/07/2018 14:16:01 CET

Oltra destaca la transparencia: "Antes se hacía un 'sarao', se anunciaba y después si te he visto no me acuerdo"

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha este viernes su sexto Seminari de Govern, en Castalla (Alicante), de nuevo para evaluar los objetivos marcados para el último semestre y rendir cuentas a la ciudadanía antes del último cónclave que tendrá lugar en 2019, año de elecciones autonómicas y municipales.

Así lo ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa tras el pleno semanal, celebrado en la localidad alicantina en coincidencia con el seminario.

Durante todo el fin de semana, los componentes del Gobierno valenciano analizan el trabajo realizado durante los últimos seis meses y evalúan los cinco objetivos fijados por cada conselleria, aunque cada departamento tiene medidas específicas establecidas. Finalmente se establecerá si las metas están cumplidas, en ejecución o incumplidas, y en este caso se explicará por qué.

La agenda del Seminari, que incluye la asistencia a una conferencia del catedrático Joan Romero sobre estrategia territorial y geopolítica, prevé un apartado para preparar el Debate de Política General del próximo mes de septiembre y establecer tanto objetivos para el semestre como a largo plazo, así como la línea de trabajo de 2019, antes del siguiente debate de investidura ante el año electoral.

De esta forma, la Generalitat quiere que la ciudadanía vea "en qué medida se cumple con la palabra dada". "Antes se hacía un 'sarao', se anunciaba y después si te he visto no me acuerdo", ha ilustrado Oltra, para garantizar que "esto se ha acabado con este gobierno".

La vicepresidenta ha defendido así el papel de estos seminarios y ha recordado que el Consell inició la legislatura en 2015 con "una ausencia absoluta de métodos de trabajo y un caos de administración total", por lo que plantearon esta mecánica para "gobernar de forma responsable y transparente".

Bajo este prisma, Oltra ha insistido en que la rendición de cuentas a la ciudadanía es uno de los ejes del Govern del Botànic: "Tienes que plantear objetivos y después dar cuenta de lo que se ha cumplido y explicar por qué no o en qué fase". En definitiva, "pasamos de la ocurrencia al rigor y al trabajo serio y metódico".