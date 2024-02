Mazón reclama 130 millones al Gobierno para el soterramiento de las vías del tren en Alfafar, Benetússer y Sedaví

El Consell pedirá al Gobierno que integre el proyecto en los PGE y presenta a los alcaldes afectados el estudio de soluciones anunciado

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado 130 millones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el soterramiento de las vías del tren en los términos de Alfafar, Benetússer y Sedaví (Valencia)y la inclusión de esta obra en los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha destacado el jefe del Consell tras la reunión mantenida con los alcaldes de Alfafar, Benetússer y Sedaví y con representantes de la Plataforma de afectados por este paso a nivel en la que ha presentado el estudio de soluciones para el soterramiento de las vías, junto a la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas. En el paso a nivel de Alfafar se cifra en 77 los fallecidos atropellados en cuatro décadas.

El 'president' les ha presentado el estudio de soluciones para el soterramiento de las vías, tal y como prometió el pasado 4 de enero, en una visita a este punto del paso a nivel de Alfafar donde, en cuatro décadas, han fallecido 77 personas atropelladas.

Carlos Mazón, en declaraciones a los medios antes de la presentación de la nueva marca que integra el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), ha reiterado que pedirá una reunión "urgente" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle que integre las obras en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Ya no hay excusa".

Según ha defendido Mazón, "hemos cumplido con nuestra obligación y, aunque no tenemos competencia para hacerlo ni son recursos que nos corresponden a nosotros, hemos actualizado, avanzado, renovado y puesto en marcha el proyecto para el soterramiento de las vías en este punto negro".

Y ha agregado: "Mientras el Gobierno de España sigue abordando pasos subterráneos necesarios en otras partes de España, nosotros seguimos aquí durmiendo el sueño de los justos y no puede ser". Por tanto, ha avanzado que este proyecto que ha abordado la Conselleria "en un plazo exprés", lo van a poner a disposición del ministro.

"Voy a pedir una reunión urgente con el ministro Óscar Puente para trasladarle que ya no hay ninguna excusa para no integrar en los PGE el proyecto de soterramiento de Alfafar, ese punto negro que, sin ir más lejos, a las puertas de la pasada Navidad nos costó la cuarta víctima mortal en el año 2023 y no puede seguir así".

Por ello, Mazón ha pedido la "máxima colaboración, la máxima implicación y la máxima presión" por parte de los diputados y de los partidos de todos los colores políticos en la Comunitat en este asunto.

Y ha insistido: "Ya no hay excusa, ya hay un proyecto, ya lo ha asumido la Generalitat Valenciana y cuenta con la coordinación y con el apoyo de la plataforma, con los afectados y, sobretodo, con la necesidad y con la urgencia que tenemos para solucionar esta cuestión".

La Generalitat Valenciana cifra en 130 millones la inversión necesaria para poner fin a "esta reivindicación histórica" y ha expresado su voluntad de "sumar apoyos" con el resto de las fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana porque "no podemos tolerar más muertes", por lo que ha pedido "la máxima implicación y presión de todos".

"Hace un mes nos comprometimos a realizar una actualización express que concrete la solución al soterramiento de las vías y hoy ya contamos con una solución perfectamente viable y económicamente razonable", ha detallado en un comunicado posterior, en el que ha indicado que han cumplido "con nuestra obligación, aunque no tenemos competencia para hacerlo y no son recursos que corresponden a la Generalitat Valenciana".

El jefe del Consell ha explicado que la Generalitat cifra en 130 millones la inversión necesaria para llevar a cabo el soterramiento de este paso a nivel que ha calificado como "punto negro" y por el que cada día circulan 163 trenes y cruzan 1.400 vehículos.

En este sentido, ha señalado que pondrá "de inmediato" a disposición del Ministerio este estudio con el que ya contaba la Generalitat y que ahora "se ha adaptado a la legislación vigente", además de actualizar los importes, "para que nadie tenga excusas ante los próximos Presupuestos Generales del Estado".

Asimismo, quiere abordar con el ministro Óscar Puente, además de este asunto, la ejecución del 70 por ciento del plan de Cercanías que sigue pendiente.

El estudio se va a remitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el respaldo de los ayuntamientos de Alfafar, Benetússer y Sedaví, así como de la Plataforma de afectados por el paso a nivel.

24 MESES

La propuesta para Alfafar consiste en soterrar la doble vía existente, así como la estación, a fin de eliminar la barrera que supone la vía a su paso por Alfafar, Benetússer y Sedaví. El estudio se ha diseñado para que el soterramiento y la puesta en servicio de la nueva infraestructura pueda estar concluido en 24 meses.

Plantea una actuación de 2.800 metros de longitud e incluye la construcción de una nueva estación para Benetússer-Alfafar, diferentes pasos bajo la vía y la habilitación de una pasarela peatonal sobre ella, entre otras actuaciones.

Igualmente, prevé una partida para urbanizar adecuadamente la zona que está llamada a ser el gran eje urbano de esta zona en la que viven cerca de 50.000 habitantes.