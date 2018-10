Las conselleras no irán al pleno y no tendrán agenda pública el 8M para "visibilizar que la mitad de la sociedad falta"

Publicado 02/03/2018 13:42:11 CET

El Consell invita a manifestarse el 8 de marzo para visibilizar la desigualdad de género

CASTELLÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las cinco conselleras de la Generalitat Valenciana no acudirán a la sesión de control en las Corts Valencianes y tampoco tendrán agenda pública el 8 de marzo con motivo de la huelga feminista convocada para ese día, para "visibilizar que la mitad de la sociedad falta" cuando las mujeres paran.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que según ha destacado es el primero paritario en la historia de la Generalitat. Así, tanto ella como las titulares de Justicia (Gabriela Bravo), Sanidad (Carmen Montón), Agricultura (Elena Cebrián) y Vivienda (María José Salvador) no ocuparán sus escaños en ese pleno 'reducido' del jueves.

Según ha dicho, no pueden llamarla "huelga" porque son poder ejecutivo y no pueden hacerla, pero con este gesto pretenden "participar en la visualización simbólica de lo que supone esta convocatoria" y que se vea que "cuando las mujeres paramos la mitad de la sociedad falta".

"Estaremos al pie del cañón, somos el poder ejecutivo, pero no tendremos agenda pública ese día", ha remarcado, para que toda la sociedad pueda ver qué pasaría si las mujeres no estuvieran. Se pretende "que se entienda el papel fundamental de las mujeres en el mundo laboral y en la sociedad de personas que cuidan a personas, que en su mayoría siguen siendo mujeres", y visibilizar "que la mitad de la sociedad no puede cobrar menos, no puede estar en una situación de desigualdad o sometida a abusos sexistas y o a la violencia tanto simbólica como real".

Ha afirmado que este año "es un punto y aparte del movimiento feminista" y se ha producido una mayor visibilización de "la lucha de las mujeres" por el impacto del movimiento 'Me too', las reivindicaciones para acabar con la brecha salarial o estereotipos del lenguaje, así como el hecho de que "cada vez más la sociedad se rebele contra la violencia machista".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Asimismo, el Consell ha aprobado una declaración institucional de apoyo a las acciones convocadas para el 8 de marzo porque "considera necesario y urgente luchar contra las distintas formas de ataque permanente contra las mujeres y contra la igualdad de género, y visibilizar la situación de discriminación, como eje vertebrador de la convivencia y la paz social".

Sostiene que "la mejor manera de sensibilizar a la sociedad valenciana y visibilizar la situación es manifestarse, junto a todas las mujeres, el día 8 de marzo, dando apoyo a las actividades previstas y a la movilización llevada a cabo por las organizaciones sindicales".

La declaración refleja que en la sociedad "todavía predominan roles y estereotipos de género que producen discriminaciones de todo tipo hacia las mujeres, por lo que el Consell considera necesario continuar la lucha, desde todos los ámbitos, para conseguir una sociedad donde la igualdad de mujeres y hombres sea por fin real".

El documento habla de la brecha salarial, aboga por una nueva visión de las relaciones familiares donde el género no determine la asignación de las funciones de cuidado a la mujer, y recuerda también que en 2017 un total de 52 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y 8 niñas y niños fueron víctimas de violencia de género, con el objetivo único de atacar a sus madres.