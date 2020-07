Consum prevé un verano "apretado" por la Covid-19 y augura una "guerra de precios"

La cadena invierte 12 millones en medidas frente a la pandemia y calcula alcanzará los 30 millones a lo largo del año

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Consum, José Luis Durich, prevé un verano "apretado" para la cooperativa valenciana de supermercados como consecuencia de la Covid-19, pues aunque sus supermercados han experimentado un aumento de ventas con la pandemia --del 85% en la primera semana, del 25% las cuatro siguientes, y entre el 3% y 5% ahora--, la crisis actual y la bajada de turistas supondrán un descenso de la demanda.

Este descenso de compradores será "heterogéneo" y lo que puede llegar a ser un "descalabro" en las zonas de playa, con una caída de entre el 50 y el 80% de la demanda, se mantendrá en niveles "razonables" en interior. Y es que esta cadena cuenta con tiendas en muchos destinos turísticos estivales y vende más en julio y agosto que en el mes de diciembre. En todo caso, Durich espera cerrar el 2020 con un crecimiento entorno al 5%.

A esto se suma una "más que probable guerra de precios" a partir de octubre en la cadena de distribución, unos por recuperar la cuota de mercado perdida durante la pandemia y otros por mantener el posicionamiento que han ganado, ha apuntado Durich. En su caso, Consum ha ganado un 0,20% de cuota en este período, una evolución un 3% mejor que la medica del sector.

El sector de la distribución, ha dicho, es de los más competitivos y ahora se va a incrementar la presión. Esto tendrá un impacto "significativo" en los márgenes, aunque todo dependerá de cuánto dure la situación provocada por la pandemia.

"PRECIOS JUSTOS" PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

A esto se suma un "peligro añadido", que al igual que en 2008 haya "deflación alimentaria". En este punto ha querido romper una lanza en defensa del sector primario de agricultores y ganaderos, un sector "básico", ha dicho que "no se puede dejar al albur de la globalización. No digo que no haya competencia, pero tiene que haber una competencia diferente", ha defendido.

En este sentido, el director general de Consum ha argumentado que la pandemia ha puesto de relieve que la falta de ciertos suministros sanitarios. "Hemos estado dos o tres semanas sin mascarillas" porque se fabrican en China, ha dicho, pero "¿podríamos estar dos o tres semanas sin comer nada?.

Así, Durich ha abogado por la producción local. "No se puede solo mirar por precio, precio, precio" y no tener en cuenta las exigencias medioambientales, derechos laborales, etc. ha apuntado. "Aquí se exigen unas condiciones que no se exigen al mercado", ha subrayado. A su entender, "la economía no está globalizada, está globalizado el mercado".

De este modo, el director general de Consum ha señalado que aunque la cooperativa intentará ser "competitiva" como el resto de supermercados, está dispuesta a reducir beneficios con tal de mantener unos "precios justos" a los agricultores y ganaderos con los que trabaja y que como ha alertado, forman parte de un sector que "no tiene colchón y está vendido".

Para garantizar el aprovisionamiento de los supermercados de Consum, sus proveedores tuvieron que soportar incrementos de demanda en ocasiones superiores al 200% respecto de lo que es habitual.

INVERSIÓN EN SEGURIDAD

Para adaptarse a la situación provocada por la Covid-19, Consum ha realizado una inversión de 12 millones de euros y su director general calcula que harán falta otros 20 millones en lo que queda de año.

Así, desde el primer momento del 'estado de alarma' se han puesto a disposición de trabajadores equipos de protección individual, gel hidro-alcohólico, mascarillas, mamparas de protección, gafas protectoras e incluso un teléfono gratuito de apoyo psicológico.

También se aprobó una gratificación por el esfuerzo realizado por los trabajadores de tiendas y de plataformas logísticas, por un montante de 3,8 millones de euros. Se abonó en la nómina de marzo y supuso una compensación económica de 283 euros de media por persona.

Para garantizar la salud de los clientes se limitó el aforo, horario reducido de apertura al público (de 10.00 a 20.00 horas), guantes de plástico para todos los clientes y gel desinfectante antes de entrar al supermercado. La última medida aplicada fue el sistema digital de control de aforo.

VENTA ONLINE "IMPOSIBLE DAR ABASTO"

Por su parte, la venta online de la cadena de supermercados se paralizó durante los dos primeros meses del estado de alarma puesto que se hizo "imposible dar abasto", ha reconocido Durich. Según ha dicho, otras cadenas suministraban dos o tres semanas después de la compra pero eso no le parecía "razonable" a la cooperativa y prefirió suspender este tipo de venta, que ya se ha retomado.

En todo caso, ha Durich ha garantizado que continuarán invirtiendo en mejorar este servicio, que en 2019 ha crecido un 49% hasta los 28,2 millones de euros, aunque apenas representa alrededor del 1% en el conjunto de ventas y "ni es determinante ni significativa". Es más, los países que más venden online en alimentación, cifran su representatividad en un 6%.

NUEVOS HÁBITOS: CESTAS UN 40% MÁS GRANDES

A su juicio, con la pandemia los clientes buscan más "seguridad y confianza" y eso se encuentra en la tienda física", ha insistido. En cuanto a los cambios de hábitos, Consum ha observado que las visitas a los supermercados se han reducido entre un 30% y un 40%, en la misma proporción que han aumentado las cestas de la compra, ahora más grandes.

La tendencia hacia productos más saludables y frescos también parece que ha llegado para quedarse, ha apuntado Durich, lo mismo que la "compra de proximidad". "Cuando hay una crisis, se tiende a comprar lo propio", ha apuntado.

PLANES DE EXPANSIÓN

A pesar de la crisis provocada por la Covid-19, la cooperativa Consum mantiene sus planes de abrir 40 supermercados más: 11 propios y 29 Charter a lo largo de este año, aunque alguno puede retrasarse algo como consecuencia del parón al que obligó el confinamiento, ha señalado el director general de Consum.

Eso sí, "no estamos pensando en salir a otras zonas" más allá de las prevista, ha asegurado Durich, quien ha precisado que no están interesados en adquirir Cabrabo en su conjunto aunque siempre puede plantearse una "compra selectiva".