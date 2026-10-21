Crean un asistente inteligente para mejorar consultas médicas

La empresa Dana Assist del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH) desarrolla un asistente inteligente para médicos y pacientes - UMH

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Dana Assist del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH) ha desarrollado un asistente inteligente para médicos y pacientes que ayuda a hacer la consulta "más eficaz y segura" y reduce hasta un 50 por ciento la "pérdida de tiempo efectivo" de las visitas.

La compañía ganadora en la 14 Maratón de Creación de Startups de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha determinado en su estudio que un 80% de los médicos en la provincia de Alicante pierden hasta un 40% de su jornada laboral en la elaboración de informes médicos, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

De esta manera, la herramienta desarrollada, que cuenta con un chat inteligente de ayuda para el diagnóstico, busca transcribir la consulta en tiempo real, con un acceso a una base de datos de todos los fármacos comercializados en España. Además, se añade un canal de comunicación directo entre médico y paciente.

Este proyecto nace de la experiencia propia del médico de urgencias y director ejecutivo de Dana Assist, Bohdán Isaiev, quien ha advertido de que "los médicos, muchas veces, están más con el ordenador que con los pacientes".

Con la ayuda de esta herramienta, el profesional puede enfocarse "completamente en la persona atendida" y situarse frente a la pantalla una vez el paciente ha abandonado la consulta, según la institución académica.

De otro lado, ha continuado, la tecnología de Dana Assist se basa en una versión web (SaaS) y una versión descargable, ambas sincronizadas en tiempo real para facilitar la transmisión de información entre dispositivos.

Además, la información clínica es confidencial, ya que no envía ninguna información privada a los servidores externos, sino que, antes de generar el informe, se filtra y se elimina cualquier información con la que se pueda identificar a la persona. Seguidamente, se recibe de nuevo la documentación filtrada y se le manda al modelo de Dana Assist para generar el informe clínico.

Este proyecto nace de la experiencia propia del médico de urgencias y director ejecutivo de Dana Assist, Bohdán Isaiev, quien ha aseverado que los "mayores obstáculos" que se han encontrado han sido "el cambio de mentalidad de un sector tan estático como es el sanitario y las trabas burocráticas para la implementación de nuevas tecnologías".

Asimismo, ha abogado por impulsar "la automatización en la sanidad" y ha puesto de ejemplo los llamados "hospitales líquidos" en China, donde la inteligencia artificial (IA) gestiona las tareas automatizables y permite que tres clínicos puedan llegar a atender hasta a tres mil pacientes al día.

PRÓXIMOS PASOS

Entre sus próximos pasos, la 'startup' busca expandir el uso de Dana Assist entre médicos, hospitales y clínicas. Además, pretende establecer conexiones con el ámbito público para agilizar la vida de un médico, de manera que se pueda implementar este tipo de tecnologías en hospitales públicos.