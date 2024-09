Criminólogos, periodistas y escritores protagonizan 'Alicante True Crime', primer festival de este género en España

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Séneca de Alicante acogerá el Alicante True Crime, el "primer festival de España" dedicado a este subgénero perteneciente al género negro, que estará protagonizado por expertos nacionales en criminología, periodistas, escritores, autores de podcast y del sector audiovisual.

El certamen, que se celebrará el fin de semana del 18 al 20 de octubre en Alicante, ha sido presentado este miércoles por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, y el director del festival, Santiago Álvarez, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Esta primera edición de Alicante True Crime ofrece doce actividades abiertas al público en el Espacio Séneca, que buscan descubrir a los amantes de la ficción y no ficción criminal todos los secretos de lo que se puede ver en series de televisión, podcasts, periódicos y libros. Además, el programa incluye dos clubs de lectura con autores alicantinos en bibliotecas municipales.

Profesionales de la criminología como Vicente Garrido y Paz Velasco, los periodistas de sucesos Teresa Domínguez, Manuel Marlasca y Luis Rendueles --estos dos últimos autores de Territorio Negro, uno de los podcasts más escuchados-- o el director creativo de series como 'El Caso Asunta', 'El Caso Alcàsser' y 'Cómo cazar a un monstruo', Ramón Campos, y los responsables de L'Hora Fosca, que acaba de estrenar cuarta temporada en À Punt, son algunos de los protagonistas.

Completan el cartel escritores de ficción como Jordi Llobregat y otros que además de escribir novelas se adentran en la crónica negra, como Mariano Sánchez Soler; en la abogacía penal, como Enrique Botella; y en otros podcast de true crime, como Blas Ruiz, copresentador del podcast Crimen y Carrillo; y el doctor en Cine y académico de la Real Academia del Cine Español Pau Gómez.

Alicante True Crime ficción y no ficción criminal abordará gran variedad de temáticas, como la ética periodística al abordar crímenes reales, por qué unos casos quedan en el imaginario colectivo y otros no, el presente y futuro de los medios audiovisuales en torno al true crime, la relación entre la ficción y la no ficción, así como el análisis de los casos más llamativos por parte de sus principales investigadores.

Beldjilali ha resaltado que este subgénero literario y audiovisual que mezcla herramientas de la ficción con hechos reales "se encuentra en pleno auge y despierta un gran interés", por lo que han realizado esta apuesta dentro del género negro. Además, ha animado a alicantinos y visitantes a "asistir a unas jornadas que prometen ser muy interesantes por los invitados y los temas que se van a abordar".

Por su lado, el director del festival, Santiago Álvarez, ha explicado que "es una oportunidad de acercar el mundo de la ficción y no ficción criminal a lectores y espectadores, unos hechos que están presentes a nuestro alrededor y que deben abordarse con responsabilidad pero también con detalle". "El True Crime no solo nos ayuda a entender mejor quiénes somos como individuos, sino también quiénes somos como sociedad", ha añadido.