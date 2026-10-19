Cruz Roja habilita albergues y puntos de atención para evacuados por la dana Adam en varios municipios

Albergue de Cruz Roja para atender a afectados por la dana Adam en Gandia (Valencia) - CRUZ ROJA (X)

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha desplegado albergues y puntos de atención para personas evacuadas por los efectos de la dana Adam y ha reforzado la asistencia a los colectivos en situación de sinhogarismo, en coordinación con Emergencias y diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Según ha detallado la institución humanitaria en sus redes sociales, en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias y junto al Ayuntamiento de Gandia (Valencia), se ha desplegado un albergue en esta ciudad para alojar a personas en riesgo por proximidad al barranco de Beniopa. Dispone de 40 plazas y está ubicado en Centro Deportivo Raval.

En Oliva (Valencia), Cruz Roja está realizando atenciones a personas desalojadas en coordinación con el Ayuntamiento de Oliva y la Generalitat. El Polideportivo Municipal de Oliva se ha fijado como punto de atención para atender a personas evacuadas de campings próximos.

El equipo de avituallamiento de la entidad atiende en el área de servicio de La Safor a personas que circulaban en carretera y que han sido evacuadas por la Guardia Civil.

Además, a petición de la Generalitat y del Ayuntamiento de València, se han dispuesto dos albergues adicionales para personas en situación de sinhogarismo que atienden a 56 personas: en CAES Ciutat Vella han pernoctado diez personas (8 hombres y 2 mujeres) y en Jubiocio, 46 personas (40 hombres y 6 mujeres).

A petición del Ayuntamiento de Sueca (Valencia, un equipo de Cruz Roja realiza esta mañana una ruta para comprobar cómo se encuentran personas sin hogar de municipios próximos como Sueca y Sollana.

En Alicante, los efectivos de Cruz Roja han estado desplegados en albergues provisionales y recursos de emergencia en Alicante, Altea, Dénia y Xàbia. Estos espacios ofrecen asistencia y cobijo a personas vulnerables y desalojadas como consecuencia de las lluvias. Unas 118 personas han recibido esta ayuda, con datos de anoche.

En Xàbia, Cruz Roja ha activado durante la noche a su Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de albergue provisional que durante la noche ha atendido a cerca de 135 personas. Se trata de 109 personas que han sido desalojadas de un camping y 26 de viviendas próximas a zonas de barranco.