Cs amenaza con salir del pacto de reconstrucción si el Botànic no mueve ficha: "No vamos a hacernos una foto"

Cantó promete negociar hasta el final y carga contra los "gestos vacíos y obsesiones" de PSPV, Compromís y Podem

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat, Toni Cantó, ha amenazado este jueves con salir del pacto valenciano por la reconstrucción si los partidos que integran el gobierno de la Generalitat --PSPV, Compromís y Podem-- no cambian su hoja de ruta para la salida del coronavirus, un borrador que ve falto de medidas y lleno de "gestos vacíos y de sus obsesiones ideológicas". "En esas condiciones no vamos a hacernos una foto, que no cuenten con nosotros, no vamos a contribuir a la frustración", ha avisado.

A unas semanas de las conclusiones de la comisión de reconstrucción, ha cargado contra el "brindis al sol" que cree que supone el borrador que presentaron este martes los tres grupos del Botànic II, un plan que plantea reversiones sanitarias, fiscalidad 'verde', gravar más a las grandes fortunas y lucha contra el fraude. Sin embargo, para Cs solo esconde una subida de impuestos, "prejuicios" contra la colaboración público-privada y falta de concreción y de valentía.

Cantó ha presentado una serie de propuestas alternativas en rueda de prensa en Les Corts junto a sus compañeros Fernando Llopis y Carlos Gracia, contra una propuesta que "nunca habría sido beneficiosa para los valencianos, pero mucho menos ahora". "Seguiremos negociando hasta el último momento, pero ahora somos muy pesimistas y nos vemos absolutamente fuera del pacto", ha aseverado.

Su decálogo incluye un sistema de evaluación continua de las medidas que "no incluye" el borrador del Botànic, junto a un refuerzo de recursos y personal en sanidad ante la posibilidad de que los rebrotes puedan llegar a la Comunitat "de forma masiva". Esto pasa por "dar un valor añadido" a los sanitarios que se han jugado la vida mediante una paga extra, una mejor gestión de las guardias y la reactivación de las oposiciones para unos profesionales que "están agotados y deben estar preparados para lo pero".

Ciudadanos también quiere "protocolos reales" en las residencias de mayores y una mayor coordinación entre las consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas, así como reforzar la colaboración público privada porque "no podemos salvar a la Comunitat solo desde lo público", aumentar la inversión en I+D+i y "centrar las ayudas" de investigación para que vayan destinadas a lo realmente necesario.

"TERROR" A UNA SUBIDA DE IMPUESTOS

Una de sus prioridades es el ámbito fiscal, donde rechaza "cualquier subida de impuestos o creación de nuevas tasas" y reclama de nuevo la eliminación del de sucesiones y donaciones. Pide en lugar de ello "verdaderas políticas activas de ingresos" desde la Agencia Tributaria Valenciana con un refuerzo de la inspección de los impuestos propios y cedidos para luchar contra el fraude y la economía sumergida: "Tenemos mucho margen de mejora".

"Cada vez que el tripartido habla de fiscalidad nos entra terror", ha exclamado el síndic 'naranja', advirtiendo que "las grandes fortunas al final se irán porque pueden estar en la comunidad vecina pagando menos", que volverán a "soltar obsesiones ideológicas" como la tasa turística y que "los impuestos se subirán a la clase media como han hecho PP y PSOE históricamente". Por contra, ha sacado pecho de la bajada de impuestos en la Junta de Andalucía donde gobiernan con los 'populares'.

En la UE, Cs apuesta por lograr más fondos para que "en Europa digan 'ostras, estos valencianos van a modernizar el sector azulejero, blindar el automóvil o a presentar un plan chulísimo para modernizar el campo valenciano", ha apuntado Cantó. Y ha defendido: "La anomalía europea es España, que sube impuestos y se pasea por Europa pidiendo que nos paguen un 'plan E' cuando esto va de aprovechar los fondos".

Otra de sus peticiones es una auditoría "integral" del gasto público para evaluar cada partida, por parte de la Intervención de la Generalitat, para "saber dónde estamos siendo poco eficientes o dónde hay duplicidades y gasto superfluo" y, a partir de ahí, ir construyendo los presupuestos de 2021.

También un plan estratégico de modernización y digitalización pero "no solo del teletrabajo" de funcionarios, sino mediante ventanillas únicas porque "hay procesos que van saltando de un departamento a otro" como las energías renovables que pasan por tres consellerias.

MIR PARA PROFESORES

En educación, aunque reconoce el "parche" que ha supuesto el plan 'Mulan' de la Conselleria en los meses de pandemia, ve urgente un "verdadero" programa de digitalización de contenidos y formación online, de la mano de un MIR para los docentes que permita reforzar las plantillas para lo que viene. Finalmente, aboga por modernizar el sector primario desarrollando la ley de estructuras agrarias y aumentar las ayudas al alquiler para los jóvenes y "pagarlas

a tiempo".

Con esta batería, Cs quiere dejar claro que no pretende contribuir a un "paripé" en el pacto de reconstrucción. "No estamos aquí para eso, nos vemos completamente fuera si no aceptan nuestras propuestas", ha remachado Cantó, para urgir al Botànic: "Si no saben, estamos dispuestos a echar una mano, pero hagan algo".