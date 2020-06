Cs y Botànic aceleran la tramitación de la propuesta 'naranja' de descuentos a sanitarios para veranear en la Comunitat

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) y los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han acordado acelerar la tramitación de la propuesta la formación naranja que plantea la creación de bonos descuento del 50% para vacaciones del personal sanitario de toda España en la Comunitat Valenciana mediante un plan de viabilidad económica y el diseño de un mapa de establecimientos hoteleros adheridos.

Así lo ha explicado el portavoz de Cs, Toni Cantó, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, en la que ha mostrado su satisfacción de haber conseguido que se vaya a adelantar la celebración de la Comisión de Turismo para abordar esta proposición no de ley (pnl) que no ha podido entrar en el orden del día del pleno de la semana que viene, con lo que no tendría sentido dejarla pendiente para el mes de julio dado objetivo.

El parlamentario ha asegurado que su propuesta "ha sido muy bien recibida por el sector", que la ve "sensata y necesaria" para revitalizarse e incluso "propone asumir buena parte de ese 50% de descuento". Eso sí, los hoteleros señalan que la ayuda que necesitarán de la Generalitat no tiene tanto que ver con el dinero, sino con "comunicar esto de forma efectiva para que España se entere, que ayude en la promoción", ha explicado.

Cantó no se ha atrevido a dar aún cifras de cuánto podría suponer la implementación de su propuesta, que espera sea aprobada dada la actitud proactiva del Botànic ayudando a que se vea en comisión.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado que al planteamiento de Cs hay que añadir dos aspectos. En primer lugar, exigir al Gobierno de España que el dinero que llegaba a la Comunitat por los viajes del Imserso que no se han producido se transfiera para financiar esta iniciativa, así como poder ampliarla a campings y apartamentos turísticos.

"El de los sanitarios es un colectivo muy definido, son 150.000 personas, serían muy bienvenidas", ha dicho, para asegurar que el Consell hará "lo imposible por coordinar esas ayudas y ver en qué términos exactos podría ayudar".