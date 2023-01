Cultura ve "componente político" en la negativa del Ministerio al traslado temporal de la Dama de Elche

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Cultura de la Generalitat Valenciana, Ximo López, ha admitido su "sorpresa" a la negativa del Ministerio a autorizar un traslado temporal de la Dama a Elche y ha considerado que en esa postura "hay mucho componente político".

"Me da la sensación de que abrir ese melón podría generar problemas a los museos estatales y abrir la puerta a que todas las comunidades autónomas pidieran la vuelta de sus fondos. No veo argumento para negarse taxativamente a un traslado temporal para una exposición en el lugar donde se encontró el busto y estaría bien contextualizado".

Así lo ha aseverado López Camps en una entrevista concedida a Europa Press al ser interrogado por la reclamación de la vuelta del busto íbero --que se custodia en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid-- a la ciudad ilicitana.

El secretario autonómico ha recordado que esta es una reivindicación que "está liderando el Ayuntamiento de Elx con una cierta colaboración de la Dirección General de Cultura y Patrimonio".

"Es cierto que es un debate complejo --ha admitido-- con muchos componentes y aristas, algunos profesionales y otros que no, de índole política etc. y puedo que el traslado definitivo de la Dama sea complicado, pero me sorprende la oposición a un traslado temporal".

Ximo López ha apuntado que "algunos de los argumentos dados por parte del Ministerio de Cultura (como el posible riesgo para la pieza), se pueden interpretar como un cuestionamiento de la calidad del museo de la ciudad de Elche".

Y ha defendido que "es evidente que si se hace un traslado temporal se hará en todas las condiciones de seguridad y eso está por encima de cualquier otra consideración". "Y si las condiciones son 'x, y y z', se pone por escrito y si hay capacidad de cumplirlas no veo más problema", ha finalizado.