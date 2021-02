Sindicatos comienzan a ver la luz pero avisan: "El sistema sigue al 200% y no se puede bajar la guardia"

Advierten de que "no estamos preparados para encarar una posible cuarta ola por la cepa británica sin haber bajado la tercera"

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El descenso en la curva de contagios de coronavirus que comienza a experimentar la Comunitat Valenciana permite atisbar "la luz al final del túnel", pero febrero será "un mes muy complicado" porque el sistema sanitario sigue al 200% y la presión hospitalaria "no bajará hasta dentro de dos semanas y en las UCI dos semanas después". Por ello, "no se puede bajar la guardia" para evitar una cuarta ola, según han reclamado sindicatos y asociaciones profesionales.

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFic), María Ángeles Medina, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que comienza a notarse "un respiro" por el descenso de casos nuevos que entran en "el embudo", pero el "volumen de trabajo sigue siendo muy alto" debido al rastreo y seguimiento casos.

Medina ha lamentado que las restricciones se han aplicado "tarde" porque "a la vista está que en funcionan". No obstante, se ha mostrado "moderadamente optimista", aunque el alivio no se notará hasta que no se dé el alta a todos los positivos que están en sus casas y se pueda "retomar el ingente trabajo que se ha dejado de hacer para atender la pandemia". "No viene nada bien soltar las campanas al vuelo, hay que tener mucha prudencia y aprender de los errores para evitar una cuarta ola", ha recalcado.

Del mismo modo, el secretario general de CESMCV, Víctor Pedrera, ha coincidido en que se está notando una bajada en la incidencia de casos en los centros de salud y en las pruebas solicitadas. No obstante, la presión en hospitales y en UCI "no ha bajado aún" y, según la experiencia de las dos oleadas previas, de confirmarse esta bajada se tardará en bajar los ingresos sobre dos semanas y en críticos dos semanas después. Por ello, se prevé "un mes de febrero complicado".

SISTEMA AL 200%

Por su parte, la secretaria general de CCOO del sector sanitario, Rosa Atienza, ha constatado que Atención Primaria sigue "en bloqueo" porque si de los 63.623 casos activos que hay en estos momentos en la Comunitat 4.165 están hospitalizados, significa que la atención ambulatoria está controlando a 59.458 paciente solo covid.

En la atención hospitalaria, ha explicado que aunque la curva de contagios haya bajado a la mitad, de los entre 8.000 y 9.000 casos diarios que se notificaban en enero a los 4.000-5.000 actuales, se estima que el 10% de los positivos requiere atención hospitalaria, y de ellos un 10% termina ingresado en la UCI.

Por tanto, "más que bajar estamos en una meseta en la que no sube la presión hospitalaria" y los ingresos siguen doblando el pico de la primera ola: se han llegado a superar los 5.000 hospitalizados cuando el máximo en fue de 2.189. Además, se registran unas cifras "inasumibles y muy dolorosas" de más de un centenar de fallecidos diarios.

Por ello, ha advertido de que la situación sigue siendo "casi de colapso" porque la capacidad real del sistema público valenciano es e 10.000 camas ordinarias y unas 400 UCI. "El resto son espacios que se han habilitado, lo que pone en valor la plasticidad del sistema, pero supone que estamos al 200%, muy por encima de la capacidad real", ha recalcado.

Por ello, augura un febrero "muy duro" y marzo dependerá de cómo se comporte la cepa británica, que se prevé que sea la dominante a mitad de mes. "Si relajamos medidas y llega una cuarta ola sin haber bajado la tercera no estaremos preparados porque ya hemos rozado la capacidad máxima, no solo en espacios sino en profesionales. No podemos bajar la guardia", ha apostillado.

SITUACIÓN DE HOSPITALES

Así, ha destacado de que prueba de que "estamos en el camino aunque quede mucho por recorrer" es que en el Hospital Peset de los 35 pacientes en UCI de la semana pasada se ha pasado a 24, y se ha

acordado o vaciar el gimnasio y pasar las personas a planta o la planta sexta-segunda pasarla a no covid de nuevo. No obstante,

"se sigue derivando no covid a la privada y sigue habiendo muchos fallecimientos, de 6 a 10 diarios".

En el Hospital de San Juan ha habido 8 ingresos covid y 27 altas, mientras que en Xàtiva también se ha registrado un descenso de ingresos en planta, pero la UCI "no ha mejorado": tiene 11 camas y hay 11 covid positivos, 11 críticos en quirófanos y 6 críticos no covid con tratamiento UCI.

Del mismo modo, en Alcoi hay una "pequeña" mejora en planta: En estos momentos hay 117 pacientes en planta y ayer había 124, cuando se ha llegado a tener 235 pacientes en planta más 15 de UCI, y en UCI hay 15 pacientes y además se ha abierto de nuevo el área de psiquiatría.

En Gandia en la planta de trauma ya no hay Covid, en Orihuela ha bajado "bastante" en estos últimos cuatro días al pasar de 149 pacientes a 123 desde el lunes y en críticos también ha descendido y en Dénia ha bajado los ingresados en planta y la UCI se mantiene.