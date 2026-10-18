La dana Adam pone en aviso rojo el litoral sur de Valencia y norte de Alicante: Se prevén acumulados de hasta 400 l/m2

Archivo - Varias personas con paraguas bajo la lluvia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El litoral sur de Valencia y norte de Alicante están este domingo en aviso rojo, peligro extraordinario, por lluvias a partir de las 10.00 horas que pueden dejar acumulados en 24 horas de hasta 400 l/m2 en algunos puntos y de 200 l/m2 en 12 horas. En el noroeste de Gandia se pueden acumular en una hora 90 l/m2, según Aemet.

Así, la dana Adam dejará tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y el norte de Alicante pueden ser torrenciales y persistentes y acumular localmente 300-400 l/m2 entre el domingo y el lunes.

Además, las temperaturas experimentarán un descenso de forma notable en el caso de las máxima, que no superarán los 19º en Castelló, los 20º en València y los 23º en Alicante.

El viento soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, de componente norte en el litoral del Golfo de Valencia; y flojo con intervalos de moderado de componente norte en el resto de la Comunitat Valenciana.