La dana Adam puede impactar en la Comunitat con hasta 300 l/m2 en 24 horas y especial incidencia en la Safor y Marina

Reunión de coordinación ante la llegada de la dana Adam - GVA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Adam, que ha provocado la activación del aviso rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia y norte de la provincia de Alicante, y naranja en buena parte del resto del territorio, puede dejar acumulados de lluvia hasta 300 l/m2 en 24 horas, así como un temporal marítimo con olas de cuatro metros de altura. La previsión muestra que el impacto será mayor en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, aunque es posible que se produzca algún desplazamiento.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, al término de la reunión de coordinación y seguimiento celebrada esta noche entre diversas todas administraciones y servicios esenciales.

Valderrama ha recordado que hay un aviso rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia y litoral norte de la provincia de Alicante por una situación que comenzará mañana, en principio, a las 10.00 horas y que se prolongaría hasta las 10.00 h del lunes.

Además, desde esta medianoche se decreta el aviso naranja "con umbrales muy altos". "Estamos hablando aproximadamente de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas y podrían ser 300 litros por metro cuadrado en 24 horas", ha remarcado el conseller.

El representante del Consell ha señalado que a lo largo de la jornada se han remitido dos mensajes Es-alert diferenciados destinados a la zona que tiene avisos rojos, por un lado, y, por otro, al interior sur y al litoral norte de Valencia por esos umbrales elevados de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, ya que "puede haber un desvío y ser superiores a 180". "Aparte, es una zona dana --en referencia a la barrancada de 2024--, que está muy afectada y teníamos que tomar medidas preventivas por parte de la ciudadanía", ha justificado.

Junto al riesgo de lluvias e inundaciones, Valderrama ha avisado de un posible temporal marítimo en la zona litoral. "Estamos hablando de olas en la costa de 3 a 4 metros de altura con un viento aproximado de 60 kilómetros por hora, por lo cual es importante también no acercarse a los paseos marítimos", ha remarcado.

Las zonas que se pueden ver más afectadas por Adam, de acuerdo a las previsiones de Aemet, corresponden a la Safor y la Marina Alta principalmente. No obstante, ha puntualizado que "depende de diversos factores meteorológicos que se puedan ir desplazando las tormentas y afectar más o desviarse hacia el litoral norte de la provincia de Valencia".

En este escenario, "todos los servicios todas las administraciones han reforzado e incrementado los efectivos que van a actuar a lo largo de la noche". "Ya han empezado a reforzarse estos servicios a partir de la reunión que acabamos de mantener y también están vigilantes ante el fenómeno meteorológico adverso. La unidad de seguimiento de riesgo está constituida y se va a conectar periódicamente para saber cómo va evolucionando el fenómeno a lo largo de la noche", ha insistido el titular de Emergencias.

Valderrama ha instado a la ciudadanía a no desplazarse si no es estrictamente necesario, además de recordar otras recomendaciones importantes como no cruzar vados, áreas de barrancos o donde pueda haber una avenida de agua, subir a los pisos superiores y estar atentos a personas vulnerables o con discapacidad que puedan necesita ayuda. Igualmente, ha alertado de los bulos que corren por redes sociales y que hay que evitar acudiendo a los medios de comunicación y los canales oficiales.

ALCANTARILLADO

Preguntado por si hay una especial preocupación por la zona dana debido a los problemas en el alcantarillado que todavía arrastra, el conseller ha reiterado que "estamos hablando de unos niveles de acumulados muy importantes, que pueden ser de 150 litros o superiores por metro cuadrado en 12 horas, pero también de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas".

"E una preocupación el alcantarillado, los cauces etc., por lo tanto hay que alejarse de esas zonas y, si puede ser, permanecer en casa durante este episodio", ha apostillado.

Yo lo primero quiero darle las gracias a todos los efectivos que ya están trabajando, reforzando el trabajo de prevención desde todas las administraciones.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido su trabajo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "que se han puesto a disposición para poder reforzar las labores de vigilancia, como nos ha pedido la Generalitat".

La delegada ha pedido "tener en cuenta que el aviso rojo supone un peligro extraordinario". "El domingo es un día de movimientos, de salidas, de retornos... en definitiva, de mucha movilidad. Por lo tanto, no es una recomendación, es una cuestión de seguridad. Un aviso rojo supone que no debe haber desplazamientos para la seguridad de todas las personas", ha resaltado.

"PENDIENTE DE POSIBLES DESVIACIONES"

Sobre la zona dana, ha expuesto que "hay un aviso naranja que también está pendiente de posibles desviaciones". "Pero una aviso naranja, con unos acumulados de 300 litros en 24 horas, es mucha cantidad de lluvia para una zona que ya está gravemente afectada y, por lo tanto, hay que tener también mayor precaución y mayor prevención", ha hecho notar.

En resumen, la representante de la administración central ha subrayado la necesidad de "extremar las precauciones" y de consultar la información si se va a hacer uso de algún medio de transporte. En este punto, ha indicado que desde Renfe "se ha habilitado ya la gratuidad del cambio o la devolución de los billetes por si hubiese que cambiarlos".