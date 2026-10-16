La declaración como testigo de la alcaldesa de Catarroja por la dana se adelanta al próximo lunes

Archivo - La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La declaración como testigo en la causa de la dana de la alcaldesa de Catarroja (Valencia), Lorena Silvent, se ha adelantado y se producirá finalmente el próximo lunes, 19 de octubre, a partir de las 09.30 horas.

En una diligenacia de ordenación notificada este viernes a las partes, se explica que, vista la agenda de señalamientos, se decide citar el 19 de octubre para prestar declaración en calidad de testigo a la primera edil de Catarroja, lo que estaba previsto en un principio para el 5 de noviembre.

Por otra parte, también hoy, la magistrada instructora ha dictado una providencia en la que ordena incorporar diversa información a la causa y, además, cita como testigo al jefe de la brigada municipal del Ayuntamiento de Benimodo, y a los alcaldes de Albal y Alaquàs en la fecha de la barrancada.