Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado este jueves en una vivienda de un edificio de la localidad alicantina de Orihuela que ha afectado a la fachada, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El fuego se ha originado sobre las 8 horas en una casa de un segundo piso de un edificio de la calle Obispo Rocamora de Orihuela. El incendio ha alcanzado la fachada y sube hasta el piso superior.

Los vecinos del edificio han tenido que ser confinados en sus viviendas y están acompañados por los bomberos para evitar inhalaciones de humo.

En el operativo para sofocar el fuego trabajan dos Unidades de Mando de Jefatura (UMJ); dos Bombas Urbanas Pesadas (BUP); una Bomba Rural Pesada (BRP); un Furgón Transporte Personal (FTP) con un suboficial, un sargento, dos cabos y diez bomberos del Parque de Orihuela y Almoradí.