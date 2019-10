La defensa del acusado del crimen de la viuda del expresidente de la CAM pide un juicio a puerta cerrada

Publicado 14/10/2019 14:06:25 CET

La magistrada presidenta decidirá esta tarde sobre la petición tras quedar ya constituido el tribunal popular que lo juzgará

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra contra Miguel López, único acusado del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, comienza este lunes, tras quedar constituido el jurado popular, y después de que la magistrada-presidenta se pronuncie sobre la petición de la defensa de que la vista se celebre a puerta cerrada.

El crimen de María del Carmen Martínez ocurrió el 9 de diciembre de 2016. Sobre las 13.30 horas han quedado seleccionados los once miembros del jurado --seis mujeres y tres hombres-- y los dos suplentes, un hombre y una mujer.

A las 16.00 horas está previsto que se reanude la sesión y será entonces cuando la magistrada dictamine sobre la petición de defensa para que el juicio se celebre a puerta cerrada. Con posterioridad, las partes leerán sus escritos provisionales.

A Miguel López, que llegaba a la sede judicial de Pardo Gimeno pasadas la 9.00 horas acompañado de su hermana, se le acusa de ser el autor material de los dos disparos en la cabeza que acabaron con la vida de su suegra, cuando la mujer fue a recoger su vehículo al concesionario de coches Novocar que entonces él regentaba.

El traslado desde la sala del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante a la sede de Pardo Gimeno obedece al interés que ha despertado el proceso, para el que se han acreditado cerca de 30 medios.

Miguel López, marido de la hija pequeña de María del Carmen Martínez, se enfrenta a la acusación de asesinato con la agravante de parentesco y tenencia ilícita de armas. El fiscal y la acusación particular, en nombre del hijo mayor de la víctima, Vicente Sala, solicitan 24 años y medio de prisión: 23 años asesinato y 18 meses por tenencia ilícita de armas.

La defensa de Miguel López pide la absolución por falta de pruebas al alegar que no se ha encontrado el arma, no se halló ADN suyo en la escena del crimen, no se ha probado que estuviera en el concesionario en el momento del suceso y tampoco se han hallado restos de pólvora en sus manos ni en su ropa.

Se baraja como posible móvil el enfrentamiento por el reparto del patrimonio familiar, después de que la viuda de Vicente Sala cesara a los Consejos de Administración de Sanar Internacional y la Compañía Española de Resinas y nombrara a su hijo mayor, Vicente Sala, presidente de ambas compañías. Además, rechazaron el reparto de dividendos propuesto lo que afectaba directamente a Miguel López y a su esposa, Fani Sala, la hija menor.

El acusado está previsto que declare este martes; el miércoles 16, Vicente Sala, el hijo mayor de la víctima, y el jueves 17, las tres hijas: Mar, Tania y Fani Sala. Las dos primeras fueron expulsadas de la causa por falta de actividad en la acusación particular. Además, el mismo jueves declara la hermana de la víctima.

A lo largo del juicio --señalado para 18 sesiones-- está previsto que declaren tres decenas de testigos, más de una treintena de peritos, un médico forense, 15 policías nacionales y dos locales.