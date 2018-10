El Defensor del Pueblo ve "difícil" poner "en tela de juicio" la decisión del Supremo sobre las hipotecas

Publicado 23/10/2018 14:13:47 CET

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, ha recordado este martes que la función de la institución no pasa "nunca" por entrar en los contratos privados ni en "mundo jurisdiccional". Así, al ser preguntado este martes por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre los préstamos hipotecarios, ha comentado: "Va a ser muy difícil que podamos entrar a poner en tela de juicio algo que se celebra, nada más y nada menos, que en el Tribunal Supremo. No me contemplo en ese territorio".

Marugán se ha pronunciado así en atención a los medios en Alicante, donde participa en las jornadas de defensores del pueblo de España. Cuestionado por la polémica generada, el Defensor español ha dudado que "nadie" se dirija a la institución "pidiendo actuaciones".

No obstante, ha señalado que la cuestión "ha saltado ayer" y "aquí puede haber personas que se dirijan al Defensor con una queja, pero hay que esperar unos días".

"Ya veremos lo que da de sí el asunto, pero no me contemplo en esa historia", ha planteado y ha recordado que el marco del Defensor está "relativamente vetado" al "funcionamiento bueno o malo de las administraciones" y al "incumplimiento de los derechos humanos". "No puedo meterme en el mundo del Derecho y de la Justicia, porque son otro poder del Estado y tienen su lógica interna", ha continuado.

Cuestionado sobre la posibilidad de que alguien se sintiera perjudicado, Marugán ha comentado: "Pudiera darse el caso, pero lo tendría que justificar; habrá que esperar; no creo que haya muchos casos".

Asimismo, ha zanjado el Defensor no podría actuar de oficio y se ha preguntado por "qué imperfección" existe para que instar de parte una investigación. Cuestionado sobre la indefensión jurídica, ha señalado que el Defensor "no está para esas cosas, para esas cosas están los tribunales".