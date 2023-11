Descarbonizar el sector marítimo requerirá todas las renovables que se producen actualmente, avisa Alianza Zero-Net Mar

El Puerto de València acoge el primer Congreso de la Alianza Net-Zero Mar



VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer Congreso y Exhibición de la Alianza Net-Zero Mar, una plataforma colaborativa sin ánimo de lucro para la descarbonización de los puertos, ha reivindicado este miércoles en València la necesidad de facilitar la transición del transporte marítimo, ya que para cumplir sus objetivos de cero emisiones de 2050, solo el sector marítimo necesitaría 3.000 TWh de energías renovables, el equivalente a toda la que se produce en la actualidad.

Esta es una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en el evento organizado por la Fundación Valenciaport (como secretaría técnica de esta iniciativa) en colaboración con la Autoridad Portuaria de València (APV). Una cita que durante tres días reúne a más de 150 expertos internacionales para abordar los retos del sector portuario en el marco de la descarbonización y las fórmulas que se están desarrollando para conseguir los objetivos marcados por la Unión Europea.

El presidente de la Alianza Net-Zero Mar, Javier Cervera, y la secretaria general, Eva Pérez, han hecho hincapié en "el desafío de contar con suficiente capacidad en la red" para que el sector marítimo pueda descarbonizarse, así como la necesidad de "poner en marcha estos servicios y que haya una viabilidad técnica pero también financiera".

Cervera ha destacado como uno de los datos más relevantes expuestos durante la jornada el que, para descarbonizar "todo el mundo y todos los sectores" se necesitan 60.000 TWh y, de ellos, el cinco por ciento (3.000 TWh), se corresponden al sectro marítimo. "Esa generación que necesitamos para 2050 es la de todas las renovables que en este momento se producen en el mundo", ha destacado.

Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, la plataforma de colaboración pública-privada ha subrayado la necesidad de crear hubs portuarios de energías limpias y ha apostado por "avanzar en un mix" energético de combustibles biológicos en los primeros años y sintéticos del hidrógeno después.

"TODOS MIRAN A ESPAÑA PARA PRODUCIR EL HIDRÓGENO"

"Como España es un polo en generación de energías renovables con gran capacidad dentro de Europa, todos nos miran para producir ese hidrógeno para todos los sectores. Vamos a ser un hub importante de generación de esa energía renovable que llegará a sectores industriales y que llegará a los puertos para el sector marítimo", ha destacado Cervera.

En el caso concreto del transporte marítimo, ha detallado que se intentará avanzar en la electrificación de forma directa de los barcos pequeños y las rutas cortas, a pesar de que implican el menor volumen dentro del sector, porque pueden repostar más a menudo en los puertos esa energía.

Para el resto de embarcaciones, se debe transformar el hidrógeno en metanol o amoníaco, sintetizar metano, y emplear así combustibles de origen biológico o derivados del hidrógeno que pueden reducir la densidad a transportar y puedan caber mejor en los barcos. Así, los buques no tendrán que utilizar la mitad de sus instalaciones en almacenarlos, perdiendo carga, según ha precisado Cervera.

FACILIDAD EN LA TRAMITACIÓN

Por su parte, Eva Pérez ha añadido que otra de las claves para la descarbonización será "facilitar la tramitación de todos los proyectos". "Si seguimos dedicando entre seis y diez años a que salgan adelante, la electrificación de este sector y de otros va a ser imposible", ha advertido.

En ese sentido, los responsables del congreso han valorado que la nueva directiva de energías renovables que se aplica desde la semana pasada establezca que todos los proyectos de producción de energías renovables tengan la condición de proyectos de interés público superior.

También han destacado que el requerimiento de que los países definan sus áreas de aceleración renovable simplificará los estudios y permitirá que salgan adelante los proyectos aunque la administración sea lenta, al declarar un silencio adminsitrativo positivo a los nueve meses.

PROGRAMA

Bajo todas estas premisas, el congreso ha acogido una sesión inaugural con de los representantes de la Alianza Net-Zero MAR y del proyecto europeo EALING. A continuación, Nelson Mojarro, responsable de Innovación en la International Chamber of Shipping, ha descrito el uso de energías limpias en la transición energética marítima.

El impacto del Objetivo 55 "Fit For 55" de la UE en el sector (consumo mínimo del 40% de fuentes de energía renovables en la combinación energética global para 2030) y su inminente puesta en marcha ha sido explicado por los expertos europeos: Marcos González, responsable de la Unidad de mercados de carbono de DG CLIMA; María Guillén, Policy Officer de la DG RTD; y Ricardo Batista, Policy Officer de DG-MOVE,

La sesión de la mañana ha concluido con una mesa sobre casos de éxito internacionales de sistemas de OPS (Onshore Power Supply o suministro eléctrico a buques), moderada por Raúl Gil, Sales Manager Marine and Ports de ABB, y en la que han participado contando experiencias, resultados y lecciones aprendidas Even Husby, Head of Environment del puerto de Bergen, Bogdan Oldakowski, Secretary General de la Baltic Ports Organization, Christophe Gaigneux, miembro fundador de la European Onshore Power Association (EOPSA), Martin Tilling, responsable de Shore Power de la empresa igus, y Uwe Augustat, Head of Grid Connect & Systems (eMobility) de Siemens AG.

Por la tarde la sesión continúa con un debate sobre modelos de negocio para el OPS en España y este jueves se celebrará el último día de conferencias con sesiones sobre el marco regulatorio para la descarbonización en España, la situación de la integración de energías renovables en puertos y en el sector marítimo, las tecnologías disponibles para la descarbonización, y los programas de ayudas disponibles para la financiación.