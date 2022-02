Detenidas seis personas en Valencia por apropiarse de más de 155.000 euros mediante la estafa del CEO

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a seis hombres de entre 24 y 31 años, como presuntos autores de un delito de estafa en la modalidad de CEO o 'Man in the middle', con el que al parecer lograron sustraer más de 155.000 euros. Hay otros tres investigados que no han sido detenidos aun.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de una empresa en diciembre del año 2020 que había sido víctima de una estafa en la modalidad "Man In The Middle" por un importe de 24.621 euros. Posteriormente, se recibió otra denuncia por parte de otra empresa, clienta de la primera, porque se habían interceptado comunicaciones por correo electrónico entre ambas empresas.

Durante las investigaciones, los agentes comprobaron los movimientos bancarios y descubrieron que se había modificado la cuenta de cargo de una factura entre ambas empresas, con lo que el dinero se había desviado a una cuenta bancaria 'mula'. Al comprobar los movimientos de esta cuenta receptora, los policías detectaron que parte del dinero pivotaba a otras seis cuentas.

Los agentes, además, durante el desarrollo del operativo, identificaron a varios 'muleros' que, a cambio de un porcentaje, al parecer accedían a abrir cuentas bancarias y facilitarlas a los responsables del grupo.

Finalmente, los policías detuvieron a seis personas, titulares de las cuentas a las que se desviaban las cantidades defraudadas, tras investigar 17 cuentas diferentes. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y detener a más implicados. Los detenidos, dos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

ESTAFA DEL CEO

La estafa del CEO o 'Man in the Middle' es un tipo de fraude que persigue la obtención de información secreta mediante técnicas de ingeniería social, obteniendo de forma más o menos directa beneficio patrimonial. Se caracteriza en que la víctima del fraude es un empleado con un poder y acceso a los recursos económicos de una empresa.

Los atacantes realizan un proceso de recopilación de información y de datos de los empleados con el objetivo de localizar al empleado al que engañar, normalmente de alto rango y por tanto con capacidad para realizar transferencias. El trabajador recibe un correo fraudulento, supuestamente de su jefe, en el que le pide ayuda para realizar una operación financiera confidencial y urgente.

En algunos casos, si la víctima visualiza el correo fraudulento a través de un dispositivo móvil, existe una mayor dificultad a la hora de corroborar el remitente, por lo que podría desvelar datos confidenciales y realizar transferencias bancarias sin conocimiento del jefe de la empresa.

Además, los defraudadores suelen aprovechar ocasiones en las que el responsable de la organización está ausente para que el empleado no pueda verificar la autenticidad de los correos. Los atacantes, en los casos más sofisticados pueden previamente haber espiado, mediante un malware, los correos electrónicos para imitar el estilo de escritura del jefe y robar sus credenciales de acceso a sus cuentas para enviar los mensajes desde su propio e-mail.