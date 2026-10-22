Detenido un joven en Alboraia tras abordar a una mujer y robarle de un tirón una cadena de oro

Un agente de la Policía Local de Alboraia con un patinete. - PL ALBORAIA
VALENCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Alboraia (Valencia) ha detenido a un joven tras presuntamente abordar a una mujer para robarle de un tirón una cadena de oro y huir corriendo con un patinete eléctrico.
Al presunto autor de los hechos se le imputa un presunto delito de robo con violencia, según ha informado la Policía Local de Alboraia en redes sociales.
Gracias a la descripción aportada, agentes de la Policía Local interceptó al presunto autor de los hechos en uno de los controles preventivos de tráfico de VMP.